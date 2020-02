Hamburg. Die Pläne der Hamburger Hochbahn zur Barrierefreiheit gehen in die nächste Runde. Vier Stationen in der Innenstadt sollen für alle komfortabel erreichbar sein. In zwei U1-Stationen starten die Bauarbeiten noch diese Woche: Die Haltestellen Steinstraße und Jungfernstieg werden bis zum Frühjahr 2021 barrierefrei. Bauvorhaben für die U3-Stationen Mönckebergstraße und Rathaus sind in Planung.

Für insgesamt 10,7 Millionen Euro werden die U1-Haltestellen Steinstraße und Jungfernstieg barrierefrei umgebaut. Diese drei baulichen Maßnahmen werden durchgeführt:

Die Bahnsteige werden erhöht, damit Fahrgäste einfacher in die U-Bahnen steigen können.

Für sehbehinderte und blinde Menschen werden Bodenrillen installiert, die das Ende vom Bahnsteig zum Gleis markieren.

Jede Station erhält ein Aufzug: Am Jungfernstieg wird er im Dreieck zum Reese- und Ballindamm errichtet, für die Steinstraße an der Ecke zum Klosterwall.

U1-Betrieb zwischen Hauptbahnhof und Stephansplatz gestört

Der Fahrbetrieb der U1 soll nach Angaben der Hochbahn weiterlaufen – mit Ausnahme der Sommermonate: In der Zeit vom 5. Juni bis 13. August wird es Einschränkungen geben.

Zehn Wochen lang müssen täglich mehr als 50.000 Fahrgäste der Linie U1 zwischen Stephansplatz und Hauptbahnhof auf andere Verkehrsmittel ausweichen. "Das genaue Verkehrskonzept für den Ersatzverkehr wird noch erarbeitet", sagt Hochbahn-Pressereferentin Saskia Huhsfeldt. Im Frühjahr 2021 will die Hochbahn die Bauarbeiten an den Stationen Jungfernstieg und Steinstraße abschließen.

Hamburger Hochbahn soll barrierefrei werden

Die bauvorbereitenden Maßnahmen für die Station Mönckebergstraße haben bereits begonnen. Neben dem barrierefreien Bauvorhaben wird die Station zudem saniert und erhält neue Zugänge in Richtung Hauptbahnhof. Die Arbeiten in den Stationen Mönckebergstraße und Rathaus starten diesen Sommer.

Die Hamburger Hochbahn will die U-Bahn-Stationen bis zum Jahr 2022 nahezu komplett barrierefrei gestalten. Nach dem Umbau der vier Stationen sind alle City-Haltestellen für Menschen mit Gehhilfe, Rollstuhl und Kinderwagen komfortabel erreichbar. Im gesamtem HVV-Netz sind dann 95 Prozent der Haltestellen hindernisfrei.