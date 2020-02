Hamburg. Das Coronavirus wirbelt jetzt auch das Hamburger Musikleben durcheinander. Nach Abendblatt-Informationen ist die gefährliche Infektionswelle die Ursache dafür, dass ein für den 16. Februar geplantes Konzert in der Elbphilharmonie abgesagt und verschoben werden könnte.

Konkret geht es um das traditionelle Große Chinesische Neujahrskonzert mit The Chinese Orchestra of the China National Opera and the Dance Drama Theatre unter dem DIrigenten Muhai Tang. Veranstalter ist die renommierte Hamburger Agentur China Tours.

Coronavirus: Risiko durch reisende Musiker zu groß

In Absprache mit dem Veranstalter teilte jetzt Elbphilharmonie-Sprecher Tom R. Schulz dem Abendblatt mit: "Das für 16. Februar in der Elbphilharmonie geplante Chinesische Neujahrskonzert wird voraussichtlich verschoben. Ein neuer Termin wird in den nächsten Tagen bekanntgegeben."

Anlässlich des chinesischen Neujahrsfestes wurde von einem Expertengremium auch in diesem Jahr ein traditionelles Orchester ausgewählt, das in Konzerthäusern weltweit eine Kostprobe der reichen und über 3000 Jahre alten Musiktradition Chinas aufführen darf. Die Musiker treten dabei in traditionellen Kostümen auf und decken musikalisch eine große Bandbreite ihres Heimatlandes ab – von den Klängen der Pferdekopfgeige aus der Inneren Mongolei über traditionelle chinesische Musik bis zu zeitgenössischen Werken.

Diesmal aber dürfte das Risiko, dass sich das Corona-Virus durch die reisenden Musiker und Gäste ausbreitet, zu groß sein.

Neujahrsfest ist wichtigster chinesischer Feiertag

Auf dem Programm des diesjährigen Neujahrskonzerts standen unter anderem "Der Wind des Landes" (Zhao Jiping) und "Gesang eines Fischers zur Abendzeit" (Wang Fujian).

Das chinesische Neujahrsfest gilt als wichtigster traditioneller chinesischer Feiertag. In diesem Jahr hat das Corona-Virus in China vieles durcheinander gebracht. An vielen Orten wurden die Feierlichkeiten rund um den 25. Januar vorsorglich abgesagt, unter anderem in Peking. 2020 ist für die Chinesen das Jahr der Ratte.