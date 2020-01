Hamburg. Ein offenbar sturzbetrunkener Mann hat den S-Bahn-Verkehr der Linie S1 am Donnerstagnachmittag teilweise lahmgelegt. Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, saß der Mann an der Rosenhagenstraße im Stadtteil Groß Flottbek am Gleis.

@HVVStoerungen mutmaßlich Obdachloser in den Gleisen kurz vor #Othmarschen hier geht gerade in der #S1 gar nichts mehr. #HVV — Merimies /)_/)* (@d3r_K0m7ur) January 30, 2020

Die Notfallleitstelle der S-Bahn stoppte daraufhin den Betrieb zwischen den Haltestellen Altona und Othmarschen. Ein Zugführer habe noch versucht, den Mann von der Strecke zu bekommen – ohne Erfolg. Daraufhin rückten Beamte der Bundespolizei an.

Nach etwa einer halben Stunde konnte der Abschnitt, der Teil der wichtigen Verbindung von und nach Blankenese ist, wieder freigegeben werden. Auf den verbleibenden Strecken kam es während der Sperrung zu Verspätungen.

