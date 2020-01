Hamburg. Wie mit Puderzucker bedeckt – so sahen am Dienstagabend die Autos auf dem Parkplatz des Hamburg Airports in Fuhlbüttel aus. Doch nicht nur die Autos und Straßen waren von dem plötzlichen Wintereinbruch betroffen. Flugzeuge mussten auf dem Rollfeld enteist werden. Zudem wurde die Start- und Landebahnen geräumt. Auf den Straßen in Hamburg waren die Räumdienste ebenfalls unterwegs.

Flughafen-Mitarbeiter enteisen eine Maschine auf dem Hamburger Airport

Foto: TV News Kontor

Zu vermehrten Unfällen wegen der Glätte ist es laut Polizei allerdings nicht gekommen. Ferner blieb der Schnee auch nicht auf den Straßen liegen, so die Verkehrsleitzentrale der Polizei.

Es bleibt im Norden mild

Und daran dürfte sich in den kommenden Tagen auch nichts ändern. Laut dem Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es bis zum Ende der Woche weiter ungemütlich, aber mild. Es bleibt wechselhaft, immer wieder kommt es zu Schauern und Regen, wobei die Temperaturen am Mittwoch einen Tageshöchstwert von sechs Grad erreichen könnten. In der Nacht zum Donnerstag sinkt die Temperatur auf vier Grad. In der nächsten Woche kann es aber wieder kälter werden und schneien.