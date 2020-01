Die Bornplatzsynagoge im Grindelviertel war einst die größte Synagoge Norddeutschlands – bis sie von den Nazis zerstört wurde. Nun soll das ehemalige Wahrzeichen jüdischen Lebens in Hamburg wieder aufgebaut werden. Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen stellten am Dienstagmorgen gemeinsam mit den Bürgerschaftsfraktionen von CDU, Linke und FDP einen entsprechenden interfraktionellen Antrag vor, den sie am Mittwoch in der Bürgerschaft einreichen wollen.

Demnach soll sich das Landesparlament zum Ziel bekennen, das „jüdische Leben in Hamburg sichtbarer zu machen“ und die Forderung „nach Wiedererrichtung einer repräsentativen Synagoge am ehemaligen Standort der Bornplatzsynagoge“ unterstützen.

Senat soll jüdische Gemeinde bei Machbarkeitsstudie unterstützen

Außerdem soll der Senat Möglichkeiten finden, wie die Hamburger dem Wiederaufbau durch Spenden helfen können. Die jüdische Gemeinde in Hamburg (JGHH) soll bei einer Machbarkeitsstudie unterstützt werden. Diese soll noch bis Ende dieses Jahres abgeschlossen werden und die Bürgerschaft anschließend über die Ergebnisse informiert werden. Erst im November vergangenen Jahres beschloss der Haushaltsausschuss des Bundestages, eine solche Machbarkeitsstudie mit 600.000 Euro zu unterstützen.

Parteiübergreifendes Signal abseits des Wahlkampfs

„Für Hamburg ist es ein starkes Signal für jüdisches Leben in unserer Mitte und wird unserer liberalen Stadtgesellschaft gut zu Gesicht stehen“, sagte André Trepoll, Vorsitzender der CDU-Fraktion. Eine Stadt, die einzigartige Konzertsäle und Hochhäuser baut, könne auch zerstörte Synagogen wieder aufbauen.

Die Fraktionsvorsitzenden Christiane Schneider (Linke), André Trepoll (CDU), Dirk Kienscherf (SPD), Anjes Tjarks (Grüne) und Anna von Treuenfels-Frowein (FDP) bei der Vorstellung des gemeinsamen Antrags.

Foto: Insa Gall / HA

„Es ist wichtig, dass dieses Projekt trotz der heißen Wahlkampfphase parteiübergreifend und über den Wahltermin hinausgetragen wird“, so Trepoll weiter. Bis auf die AfD unterstützen alle Bürgerschaftsfraktionen den Antrag. „Wir wurden nicht gefragt“, sagte AfD-Sprecher Robert Offermann dem Abendblatt. Bei interfraktionellen Anträgen sei das gängige Praxis. „Wir kennen den Antrag nicht im Detail, deshalb kann ich mich zum Inhalt nicht äußern“, sagte Offermann. Aber in der Vergangenheit habe die AfD-Fraktion bereits „ganz klar und eindeutig gemacht, dass sie den Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge unterstützt“.

Die Bornplatzsynagoge wurde von den Nazis zerstört

Der historische Sakralbau im neoromanischen Stil war 1938 bei den Novemberpogromen angegriffen und beschädigt worden. Ein Jahr später wurde die jüdische Gemeinde gezwungen, das Grundstück im Grindelviertel zu einem niedrigen Preis an die Stadt zu verkaufen und die Kosten für den Abriss des Gebäudes selbst zu tragen.

Bis heute erinnert ein großer Platz mit den Umrissen des Gebäudes an die einstige Synagoge im Grindelviertel. Hamburgs Landesrabbiner Shlomo Bistritzky hatte sich für einen Wiederaufbau ausgesprochen. Sein Vorschlag stieß auf nahezu einhellige Zustimmung.