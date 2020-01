Schrecklich, diese Tage, an denen es gar nicht hell wird und um vier Uhr schon wieder dunkel. Der Januar ist aber auch einfach fies, es gibt wahrlich eine Reihe schönerer Monate: Zum Beispiel Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Ach, Dezember – im Anschluss an diesen Glitzer-Glühwein-Geschenke-Feiertagstreber-Vorzeigemonat hätte es jeder schwer. Dann aber auch noch mit dem Kater des Jahres zu starten und täglich den Spielverderber geben zu müssen (die schlimmen Vorsätze: kein Alkohol, keine Süßigkeiten, keine Kohlenhydrate!), da braucht man bei der Wahl zum Mister Monat gar nicht erst anzutreten.

Und dann natürlich diese Dunkelheit. Ja, ja, jeder Tag bringt uns jetzt wieder ein Stück Richtung mehr Helligkeit, aber die wird der Januar nicht mehr erleben, jetzt fühlt man sich um 17 Uhr wie mitten in der Nacht. Wenn es wenigstens mal ordentlich schneien würde. Die paar Sonnentage, die es gab, verschwimmen längst im grauen Nieselregen. Da hilft es auch nicht, eine persönliche Beziehung zu diesem Monat und so wie ich im Januar Geburtstag zu haben. Auf Feiern hat nämlich eh keiner Lust (siehe Spielverderber oben), und selbst die Einladung zum zuckerfreien Bananenbrot mit Dinkelvollkornmehl und koffeinfreiem Kaffee spricht man nur unter schlechtem Gewissen aus, weil man den Gästen damit zumutet, bei Schmuddelwetter die Jogginghose auszuziehen und vor die Tür zu gehen.

Wie schön also, wenn es zumindest einige Menschen gibt, die von den Vorteilen des Januar profitieren. So flehte neulich auf der Straße ein kleiner Junge seine Mutter an: „Mama, morgen stehst du aber früher auf, versprich es mir!“ Daraufhin die Mutter: „Du weißt doch, wir stehen immer auf, wenn es hell wird.“ Wer hätte da schon gern Juni.