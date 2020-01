Auch im Norden läuft Praxistest für E-Highway

Reinfeld. Nach Hessen hat jetzt auch Schleswig-Holstein mit dem Praxistest für den Elektro-Highway begonnen. Auf der Autobahn 1 zwischen Reinfeld und dem Autobahnkreuz Lübeck ist mehrmals täglich der erste Hybrid-LKW einer Reinfelder Spedition unterwegs. Die Teststrecke in Schleswig-Holstein ist eine von insgesamt dreien in Deutschland, auf denen ein Oberleitungssystem zur Elektrifizierung schwerer Nutzfahrzeuge in der Praxis erprobt werden soll. Die ersten Eindrücke der beteiligten Speditionen seien positiv, sagte eine Sprecherin der hessischen Verkehrsbehörde. Mit einer Zwischenbilanz sei jedoch frühestens Mitte dieses Jahres zu rechnen, sagte sie.