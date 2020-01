Altstadt. Seinen Namen trägt das Gerät zu Recht: Schnellmesser. So nennt es zwar niemand, aber die wörtliche Übersetzung von „Tachymeter“ heißt so. Aber mit diesem Gerät kann Felicitas Görke sehr schnell und auf wenige Millimeter genau jede noch so kleine Schicht bei der Ausgrabung an der Neuen Burg vermessen.

Zwar sagt die Archäologin, deren offizielle Beschreibung hier Grabungs-Dokumentatorin lautet, dass das eigentlich ziemlich einfach sei, aber das stimmt natürlich nicht. „Bevor die Grabung begonnen hat, wurde das Areal eingemessen“, erklärt sie.

Ähnlich wie beim GPS, nur viel genauer, wurden die Koordinaten mehrerer Punkte genommen. Wenn nun das Tachymeter eingeschaltet und auf einen dieser Punkte gerichtet wird, dann „weiß“ das Gerät exakt, wo es steht.

Verläufe verschiedener Erdschichten werden ausgemessen

„Nun kann ich einen beliebigen Punkt einmessen, wie wir sagen“, erläutert sie. Das lässt sich gut an einem roten Punkt beobachten – so wie man es aus Krimis kennt, wenn ein Scharfschütze jemanden anvisiert. Allerdings deutlich undramatischer.

Die Archäologin Felicitas Görke bei der Arbeit am Tachymeter.

Foto: Sebastian Becht

Das, was Felicitas Görke meist ausmisst, sind die Verläufe verschiedener Erdschichten. Dort, wo beispielsweise eine Lehmschicht an eine verkohlte Schicht grenzt, machen die Archäologen einen sogenannten Anriss – sie ritzen mit einem Messer in den Boden.

Jede Fläche bekommt dann eine eigene Nummer. Diese Anrisse werden mit dem Tachymeter vermessen und eine spezielle Software überträgt die Daten direkt an den angeschlossenen Computer, der wiederum eine Karte erstellt. Die kann dann, je nach Wunsch, vergrößert oder verkleinert werden. Auch eine dreidimensionale Darstellung der Grabungsschichten ist möglich.

„Das ist wichtig, wir müssen ja alle Ergebnisse der Grabung sehr exakt dokumentieren“, sagt Felicitas Görke. Eine zweite Chance gibt es schließlich nicht – wenn die Grabung im August beendet ist, wird wieder eine Straße darüber gebaut. Da kann man nicht mal eben wieder nachschauen ...

Die Ausrüstung der Archäologin ist teuer

„Unser Anspruch ist es, dass auch spätere Generationen von Forschern ganz genau nachvollziehen können, was wir hier gemacht und gefunden haben“, sagt die Archäologin. Und das lässt man sich auch etwas kosten, denn ihre Ausrüstung ist durchaus teuer. So ein Tachymeter kostet etwa 15.000 Euro, der dazugehörige Rechner noch einmal etwa 5000 Euro, und dann sind auch noch Lizenzgebühren für die Spezialsoftware fällig: rund 800 Euro im Monat.

Aber die Alternative wäre, dass eine Menge Leute Berge von Millimeterpapier vollzeichnen – aber nie so genau wären wie Felicitas Görke und ihr Tachymeter.