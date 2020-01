Hamburg. Die Rot-Grüne Koalition in Wandsbek hat die Nachverdichtung Steilshoops beschlossen und dafür zwei Bebauungsplanverfahren eingeleitet. Auf den durch den Ringtausch der Flächen im Zusammenhang mit dem Neubau des Campus Steilshoop frei werdenden städtischen Grundstücken am Bramfelder See (Borchertring) und am Fritz-Flinte-Ring sollen insgesamt bis zu 500 neue Wohnungen entstehen.

Platz auch für das Tierhaus Steilshoop

Die beiden Bebauungsplanverfahren sollen innerhalb der nächsten zwei Jahre Baurecht für die städtischen Wohnungsbauer von der Saga schaffen. Der erste Verfahrensschritt, die Öffentliche Plandiskussion, ist laut Bezirksamt für den 23. März voraussichtlich im Campus Steilshoop (Gropiusring 43a) geplant.

Die Einleitungsbeschlüsse für die Bebauungspläne übernehmen im Wesentlichen den Rahmenplan von 2013. Sie sehen auch einen Platz für das zunächst vergessene Tierhaus Steilshoop und eine überraschende Fülle oberirdischer Stellplätze für Autos vor. Denkbar bzw. in die Planung noch integrierbar wäre der Bau eines Cafés am See.

Grüne stellen Parkplätze in Frage

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bezirk Wandsbek, Maryam Blumenthal, begrüßte es ausdrücklich, dass die Neubauten als preiswerte 8-Euro-Wohnungen errichtet werden. Außerdem würden für den Bau der Wohnungen bereits versiegelte Flächen genutzt, was den Flächenverbrauch beschränke.

Nach dem Willen der Politik sollen die Wünsche der Steilshooper in die Planung einbezogen werden. So müssten die derzeit für Parkplätze vorgesehenen Flächen am Borchertring nicht alle ausschließlich für das Abstellen von Autos genutzt werden, sagte der Grünen-Fraktionsvize Dennis Paustian-Döscher.