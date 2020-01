Hamburg. Die Hamburger Hochbahn zeigt erneut Humor: Am Freitag griff sie einen Social-Media-Trend auf, der unter dem Hashtag #dollypartonchallenge läuft. Die amerikanische Sängerin Dolly Parton hatte diesen mit eigenen Posts auf Twitter, Instagram und Facebook am Dienstag ins Rollen gebracht.

Sie veröffentlichte in beiden Netzwerken eine Collage mit vier Bildern von sich, die zeigen, wie unterschiedlich sie sich auf den sozialen Netzwerken LinkedIn, Facebook, Instagram und Tinder präsentiert oder präsentieren würde.

Hochbahn greift Dolly-Parton-Challenge auf

Die Dolly-Parton-Challenge zeigt, wie sich eine Person auf unterschiedlichen sozialen Netzwerken jeweils anders inszeniert: Auf dem Business-Netzwerk LinkedIn seriös und kompetent, auf Facebook recht natürlich, Bilder auf Instagram sind häufig inszeniert. Bei Tinder möchten die Nutzer gleichzeitig besonders attraktiv und umtriebig wirken – häufig wird hier auch besonders viel Haut gezeigt.

Obwohl der Trend eigentlich auf Personen zielt, hat die Hochbahn ihn umgesetzt und auf ihre Transportmittel angewendet. Dementsprechend zeigt sich die Hochbahn auf LinkedIn mit ihren modernen DT5-Zügen der U-Bahn, ihr Facebook-Image soll ein Bus an der Haltestelle Magellan-Terrassen in der HafenCity unterstreichen und auf Instagram eine Hadag-Fähre auf der Elbe. Sollte die Hochbahn einen Tinder-Account besitzen, würde sie sich in der Dating-App mit mehreren Bussen nachts an der Haltestelle Rathausmarkt zeigen.

In Wirklichkeit ist die Hochbahn von den genannten Plattformen lediglich auf LinkedIn und Facebook vertreten und verwendet als Profilbild ihr Logo auf weißem Hintergrund.

Dolly Parton auf Tinder als Playboy-Hase

Die 74-jährige Sängerin teilte ihren Beitrag auch auf Instagram. Beide Veröffentlichungen kommentierte sie mit dem Satz "Get you a woman who can do it all" – also: "Schnapp' dir eine Frau, die alles kann". Dabei zeigt sie sich mit hochgeschlossenem Outfit für LinkedIn und in einem Weihnachtspullover auf Facebook. Im sozialen Netzwerk Instagram wäre sie dem Post nach als junge Frau im Stil der Siebziger zu sehen und auf Tinder in einem Playboy-Hasen-Kostüm.

Get you a woman who can do it all 😉 pic.twitter.com/sG4OHpVgxM — Dolly Parton (@DollyParton) January 21, 2020

Neben der Hochbahn haben bisher bereits der Zoo Berlin, das ARD Morgenmagazin und der Fußballverein Borussia Mönchengladbach unterhaltsame Beiräge zur Dolly-Parton-Challenge veröffentlicht. Außerdem griffen viele US-Prominente den Trend auf.