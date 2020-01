Hamburg. Der Streit zwischen der Stadt Hamburg und Asklepios um das neue Zentrallager des Klinikkonzerns nimmt eine kuriose Wendung: Nach Abendblatt-Informationen soll das neue Lager in Bad Oldesloe errichtet werden, doch auf ausdrücklichen Wunsch der Stadt, der 25,1 Prozent an der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH gehören, soll ein Teil des Lagers in der Hansestadt bleiben – wofür die Stadt sogar bis zu drei Millionen Euro jährlich zahlen soll. So stellt es jedenfalls Asklepios dar.

Demnach hat sich der Konzern, der ursprünglich eine Fläche in Bad Bramstedt im Blick hatte, dafür entschieden, ein 65.000 Quadratmeter großes Lager in Bad Oldesloe zu errichten. „Es wird vollautomatisiert alle Asklepios Kliniken außerhalb Hamburgs sowie andere Krankenhausketten, Einkaufgemeinschaften und einzelne Krankenhäuser und Rehakliniken versorgen“, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns. „Bis auf Weiteres erhalten die Asklepios Kliniken Hamburg hingegen auf Wunsch der Stadt Hamburg als Minderheitsgesellschafter keine Anbindung an das neue Zentrallager und behalten ihr bestehendes eigenes Lager.“ Dieses befindet sich an der Schnackenburgallee.

Asklepios sucht seit Jahren einen neuen Zentrallager-Standort

Wie berichtet, sucht Asklepios seit Jahren einen Standort für ein neues Zentrallager, da das bisherige in Hamburg zu klein geworden ist. „Die Hansestadt selbst konnte kein Grundstück zur Verfügung stellen, das der erforderlichen Größe für die Belieferung des Asklepios-Gesamtkonzerns entsprochen hätte“, heißt es jetzt aus dem Konzern. Der Senat hatte diese Darstellung stets bestritten und auf diverse Flächenangebote verwiesen. In der Politik wurde es von Anfang an sehr kritisch gesehen, dass ein Hamburger Unternehmen, an dem die Stadt zudem beteiligt ist, einen Teil seiner Aktivitäten und bis zu 200 Arbeitsplätze aus der Stadt heraus verlagert.

Auch die nun angedachte Lösung sorgt für Skepsis. „Es ist nicht gut, dass Asklepios und Senat auch nach jahrelanger Diskussion keine gemeinsame Lösung für das Zentrallager gefunden haben“, sagte der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Thilo Kleibauer dem Abendblatt. Der Experte für öffentliche Unternehmen beschäftigt sich schon lange mit dem Thema und sieht den möglichen „Deal“ zwischen Stadt und Konzern kritisch: „Jetzt will der rot-grüne Senat offenbar mit viel Geld einen Kompromiss erkaufen, dessen Inhalte noch völlig offen sind. Das ist in jedem Fall erklärungsbedürftig. Hier muss schnell für Klarheit gesorgt werden.“

Neues Asklepios Zentrallager: Bad Oldesloe statt Bad Bramstedt

Asklepios wollte ursprünglich nach Bad Bramstedt, doch dort habe sich der von der Stadt vorgesehene Boden als nicht tragfähig erwiesen. „Jetzt ist Bad Oldesloe als Standort gefunden, wo sich bereits eine Asklepios-Klinik befindet“, so der Konzern. „Das entsprechende Grundstück wurde von Asklepios gekauft, voraussichtlicher Baubeginn wird in der zweiten Jahreshälfte 2020 sein.“

Die voraussichtliche Inbetriebnahme solle im zweiten Halbjahr 2021 erfolgen, Asklepios investiere rund 50 Millionen Euro in das neue Zentrallager.

Asklepios-Chef macht keinen Hehl aus Streit mit der Stadt Hamburg

„Ich freue mich, dass wir hier einen hervorragenden Standort gefunden haben“, sagt Kai Hankeln, Vorstandsvorsitzender der Asklepios Kliniken, der den Dissens mit der Stadt gar nicht zu kaschieren versuchte: „Lediglich die Abkopplung der Hamburger Kliniken ist ökonomisch nicht sinnvoll. Wenn der Minderheitsgesellschafter in Hamburg aber eine eigenständige Hamburger Lösung für die Hamburger Asklepios Kliniken wünscht und die Mehraufwände dafür trägt, ist das auch ein Weg.“

Für den Mehraufwand, der den Hamburger Kliniken durch die Wirtschaftlichkeitsverluste im Vergleich zur Anbindung an das Großlager in Bad Oldesloe anfalle, sei „ein Mehrkostenausgleich von drei Millionen Euro jährlich in der Diskussion“. Hierzu ist das letzte Wort also noch nicht gesprochen.