Hamburg. Eine Weichenstörung in Wilhelmsburg hat am Freitagmorgen für erhebliche Probleme auf der S-Bahnstrecke zwischen Harburg und dem Hamburger Hauptbahnhof gesorgt. Es verkehrten keine S-Bahnen in Richtung Innenstadt, teilte die Bahn gegen 7:45 Uhr in Durchsagen in Harburg mit. Betroffen waren die Linien S31 und S3. Ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen wurde eingerichtet. Gegen 8:30 Uhr konnte die Störung schließlich behoben werden.

Im Augenblick kommt es noch zu Folgeverspätungen, der Ersatzverkehr läuft aus.

Zu erheblichen Einschränkungen kam es am Freitagmorgen auch auf der Marschbahnstrecke zwischen Hamburg und Sylt. Laut Bahn ist in der Nacht eine Brücke zwischen Husum und Hattstedt beschädigt worden. Nach den Worten einer Sprecherin soll es sich bei der Beschädigung allerdings nicht um einen Unfall, sondern lediglich um eine Signalstörung auf der Brücke handeln. Es komme zu Verspätungen in beide Richtungen. Gegen 8:45 Uhr teilte die Bshn mit, es könne wieder ohne Einschränkungen gefahren werden.