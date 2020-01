Hamburg. Nach der Entscheidung von Siemens, an der Lieferung einer Zugsignalanlage für ein umstrittenes Kohlebergwerk in Australien festzuhalten, plant Fridays for Future am Montag Proteste in zahlreichen deutschen Städten. Auch in Hamburg ist für den Nachmittag eine Demonstration vor dem Hamburger Standort am Berliner Tor geplant. An dieser will auch die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer teilnehmen.

Binnen 2 Stunden wurden gerade sechs Siemens-Proteste im ganzen Land organisiert. Ich werde morgen in #Hamburg dabei sein. Es wird auch in

Aachen

Erlangen

Freiburg

Kempten

und Kiel protestiert.

Sagt es weiter & kommt dazu!#KaeserFuelsFires

Alle Zeiten: https://t.co/ZQDPCtUxsN — Luisa Neubauer (@Luisamneubauer) January 12, 2020

Fridays for Future demonstrieren vor Hamburger Siemens-Standort

Am Montagvormittag fanden sich auf der deutschen Homepage der Klimabewegung vierzehn Veranstaltungen. Laut Neubauer wurden die Proteste erst kurzfristig organisiert. Die Polizei Hamburg spricht ebenfalls von einer "Eilkundgebung". Diese sei von einer Privatperson angemeldet worden, es werden 50 Teilnehmer erwartet, so ein Polizeisprecher.

Siemens-Chef Joe Kaeser, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG, hatte am späten Sonntagabend via Twitter mitgeteilt, dass der Konzern an der Lieferung der Zugsignalanlage festhalten werde. In einem auf der Website der Siemens AG veröffentlichten Statement spricht er außerdem seine Anteilnahme für die Australier aus, die Verwandte, Freunde oder ihr Zuhause wegen der Feuer verloren haben.

Siemens müsse zu vertraglichen Pflichten stehen

Die Entscheidung begründete er damit, dass Siemens zu seinen vertraglichen Pflichten stehen müsse. Noch am Freitag hatte sich der Manager mit der Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer getroffen. Diese kritisierte die Entscheidung am Sonntagabend als „unentschuldbaren Fehler“.

Just finished our extraordinary Managing Board Meeting. We evaluated all options and concluded: We need to fulfil our contractual obligations. Also, we will establish an effective Sustainability Board to better manage environmental care in the future. https://t.co/uPgjPgwFrr — Joe Kaeser (@JoeKaeser) January 12, 2020

Ihr Mitstreiter Nick Heubeck kündigte im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk an: „Der Protest wird auf jeden Fall

weitergehen.“ Auch bei der Hauptversammlung von Siemens am 5. Februar in München werde es Demonstrationen geben. „Siemens muss sich bewusst sein, und das soll auch ein Zeichen an die anderen Unternehmen in Deutschland sein, dass man eben nicht öffentlich zu Klimaschutz stehen kann und dann trotzdem Entscheidungen treffen kann, die nicht in dieses Jahrhundert passen“, sagte er.