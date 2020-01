Hamburg. Die freien Weihnachts- und Neujahrsfeiertage liegen zwar erst wenige Tage zurück, dennoch lockt bereits ein Blick in den Kalender, um sich den Start in das Jahr 2020 zu versüßen und den nächsten Urlaub zu planen: Wann also finden in diesem Jahr die Schulferien in Hamburg statt? Und wie liegen die gesetzlichen Feiertage wie Himmelfahrt oder Pfingsten, damit Sie sich mithilfe von Brückentagen möglichst lange Wochenenden gestalten können? Hier finden Sie alle Termine im Überblick:

Schulferien 2020 in Hamburg:

Frühjahrsferien: 02.03.-13.03.2020

Pfingstferien: 18.05.-22.05.2020

Sommerferien: 25.06.-05.08.2020

Herbstferien: 05.10.-16.10.2020

Weihnachtsferien: 21.12.2020-04.01.2021

Gesetzliche Feiertage 2020 in Hamburg:

Karfreitag: 10.04.2020

Ostern: 12.04.-13.04.2020

Tag der Arbeit: 01.05.2020

Himmelfahrt: 21.05.2020

Pfingstenmontag: 01.06.2020

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2020

Reformationstag: 31.10.2020

1. und 2. Weihnachtstag: 25.12./26.12.2020

Um die Feiertage bestmöglich zu nutzen, können Sie mit Brückentagen die freien Zeiten noch verlängern. 2020 ist in der Hinsicht jedoch leider ein vergleichsweise ungünstiges Jahr: So fallen der Tag der Deutschen Einheit und der Reformationstag jeweils auf einen Sonnabend. Auch der 2. Weihnachtstag liegt auf einem Sonnabend.

Immerhin lohnt sich der Einsatz eines Urlaubstages für den Tag nach Himmelfahrt (22.05.2020) sowie für den 31. Dezember: Da Neujahr auf einen Freitag fällt, haben Sie so vier Tage am Stück frei und müssen erst am Montag, 04. Januar 2021, wieder zur Arbeit gehen.

Großveranstaltungen in Hamburg im Küchenkalender 2020

Haspa Marathon, Hafengeburtstag oder Reeperbahn-Festival: Das Jahr 2020 hat in Hamburg natürlich noch wesentlich mehr zu bieten als Schulferien und Feiertage: Wie immer findet eine Vielzahl an besonderen Veranstaltungen statt, die sich jeder möglichst früh in seinem Kalender rot markieren sollte. Sie möchten alle Termine auf einen Blick haben? Laden Sie sich hier unseren Küchenkalender 2020 herunter. Natürlich können Sie ihn auch auf Ihrem Smartphone oder dem Tablet speichern.