Straßensperren an den Binnenalter und den Landungsbrücken

Hamburg. Weil die Polizei zu Silvester an der Elbe sowie der Binnenalster "mit einem stark erhöhten Personenaufkommen" rechnet, werden diverse Straßen für Autofahrer gesperrt. Ab circa 20.30 Uhr sind zahlreiche Straßen rund um den Jungfernstieg nicht mehr befahrbar, ab circa 22.30 Uhr wird es Sperrungen an den Landungsbrücken geben. Die Polizei rät allen, die in die City oder an den Hafen wollen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren.

Sperrungen an der Binnenalster ab circa 20.30 Uhr:

Bergstraße bis Jungfernstieg in Fahrtrichtung Gänsemarkt

Gänsemarkt bis Jungfernstieg in Fahrtrichtung Ballindamm/Bergstraße

Ballindamm in Fahrtrichtung Jungfernstieg ab der Einmündung Glockengießerwall

Sperrungen an der Elbe ab circa 22.30 Uhr:

Vorsetzen

Johannisbollwerk

Bei den St. Pauli Landungsbrücken

St. Pauli Hafenstraße

St. Pauli Fischmarkt

Verkehrshinweis#VerkehrHH

Wer morgen Abend die Fahrt in die City oder auf #StPauli plant, muss (ab ca. 22:30 Uhr) mit Straßensperrungen um die #Binnenalster & die #Landungsbrücken rechnen.

Mehrere Städte in Niedersachsen verhängen Böllerverbote

Mit Verbotszonen für Böller und Feuerwerk reagieren mehrere Städte in Niedersachsen und Bremen auf zum Teil schwere Unfälle in den vergangenen Jahren. In Braunschweig darf beispielsweise rund um den Schlossplatz kein Feuerwerk mitgebracht oder gezündet werden. Grundsätzlich ist in Niedersachsen und Bremen das Zünden von Feuerwerk und Böllern in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern und brandempfindlichen Gebäuden verboten.In Goslar wird wie schon in den vergangenen Jahren die Altstadt böllerfrei bleiben.

Auch in Hannover wird es im Bereich zwischen dem Hauptbahnhof, dem Opernplatz und den Kröpke eine Verbotszone geben. Wegen der vielen historischen Fachwerkhäuser ist das Böllern und Abbrennen von Feuerwerk in der Hamelner Altstadt verboten. Ebenso in Bremen rund um das Rathaus und den Roland auf dem Marktplatz. Um die Tiere nicht zu stören, gibt es zudem eine Verbotszone rund um den Zoo am Meer in Bremerhaven. In Lüneburg sind das Naturschutzgebiet am Kalkberg und die historische Innenstadt für Feuerwerk und Böller tabu.