Hamburg. Es dürfte in ganz Hamburg niemanden geben, der sich mit dem Thema Weihnachten so gut auskennt wie Rüdiger Vossen. In seinem Buch „Weihnachtsbräuche in aller Welt“ beschreibt der Nienstedtener zum Beispiel, wie die Flut der Weihnachtsmärkte in Hamburg entstand. Ursprünglich hatte es in der Stadt nur eine vergleichbare Veranstaltung gegeben: den sogenannten Schappendom im alten, 1804 abgebrochenen Dom am Speersort. Dort bauten in der (Vor)-Weihnachtszeit vor allem Zuckerbäcker, Puppen- und„Galanteriewarenhändler“ ihre Buden auf, und die Besucher drängten sich laut Zeitzeugenberichten schließlich so dicht, dass in den Gängen höchstens zwei Menschen nebeneinander gehen konnten.

Weihnachtsmärkte wurden übrigens ursprünglich in allen Städten auf einem Platz in der Nähe der jeweiligen Hauptkirche veranstaltet. Der Grund: Die Kauflust der Gläubigen sollte vor und nach den weihnachtlichen Gottesdiensten angereizt werden. „Das Geld saß in dieser Zeit locker“, weiß Vossen, „weil zum Beispiel Dienstmädchen ,Weihnachtstaler‘ erhielten – vergleichbar unserem heutigen Weihnachtsgeld.“

Wachsende Zahl privater Weihnachtsbasare

Nach dem Abbruch des alten Gotteshauses entwickelte sich das Ganze zunehmend zu einem Jahrmarkt mit Schaubuden und Schaustellern – dem heutigen Dom auf dem Heiligengeistfeld. Doch schon Mitte des 19. Jahrhunderts hatte der Straßendom durch eine wachsende Zahl privater Weihnachtsbasare Konkurrenz erhalten. „Diese versuchten durch immer neue Attraktionen, die Betreiber konkurrierender Basare zu überbieten, um Weihnachtskunden abzuwerben“, schreibt Vossen. Und so ist es geblieben.

St. Nikolaus widmete man als Schutzheiligem der Seefahrer überall in Europas Hafenstädten Kirchen und Kapellen – so auch St. Nikolai in Hamburg. Der Nikolaus wurde als Gabenbringer dann sukzessive vom (später erfundenen) Weihnachtsmann abgelöst. Dessen Erscheinen kündigten bei weihnachtlichen Umzügen einst Kinder mit Schellenkränzen oder Glöckchen an, die in Hamburg „Kindjes“ oder „Klinggeester“ genannt wurden.