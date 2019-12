Hamburg. „Es begab sich aber zu der Zeit …“ Jedes Jahr dieselbe Geschichte. Und trotzdem behält sie ihre Tiefe – mit nur 379 Worten! Leichte Sprache, von Engelsflügeln getragen, so berückend lebensnah: Da ist ein unverheiratetes Paar, das Heimat sucht. Die junge Frau bekommt ein Kind, und nicht nur für sie verändert sich die Welt total. Deshalb ist der Engel so wichtig, der sagt: Fürchtet euch nicht! Und über allem scheint der helle Stern, der in der Dunkelheit leuchtet und alle Suchenden und Wartenden zur Krippe führt. Und tatsächlich – da liegt es: ein neugeborenes Kind, das für den Sieg des Lebens steht.

Wie diese alte Botschaft plötzlich ganz anders zur Geltung kommt und zur frohen Botschaft wird, das zeigt sehr schön die „Wilhelmsburger Weihnachtsgeschichte“, ein Video, das man auf YouTube leicht findet. Da sieht man an den ungewöhnlichsten Orten dieses bunten Stadtteils die unterschiedlichsten Menschen, wie sie die Weihnachtsgeschichte lesen, Satz für Satz. Vor dem Jobcenter etwa, vor dem Bürgerhaus, zwischen Schafen mitten im Stall, zwischen Hochhäusern und Kleingärten.

Oder auch bei der Lebensmittelausgabe der Tafel, wo laut gelesen wird: „Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem“ – was da heißt: das Haus des Brotes, ein Ort zum Sattwerden für die Bedürftigen. „Mit seinem vertrauten Weibe, die war schwanger.“ Dazu sieht man eine Hebamme, hochschwanger. Neben ihr eine Frau, die in gebrochenem Deutsch fortfährt: „Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.“ Im Hintergrund Hunderte Container einer Flüchtlingsunterkunft.

Ursprungsregion der christlichen Tradition

Mir fallen die Menschen ein, die seit nun schon bald neun Jahren aus Syrien fliehen vor einem Bürgerkrieg, der Hunderttausenden den Tod gebracht hat. Viele haben weite Wege zurückgelegt, manche sind inzwischen bei uns im besten Sinne angekommen. Noch viel mehr sind in den großen Flüchtlingslagern rund um das Krisenland herum provisorisch untergekommen. Und wer denkt in diesen Tagen nicht an die vielen Kinder, die auf Lesbos unter unbeschreiblich elenden Umständen kaum noch überleben können. Dem Krieg entkommen, aber der Hölle noch lange nicht. Unzählbar ihre Schicksale. Wir dürfen hier nicht gleichgültig wegschauen!

Und ich höre wieder die Wilhelmsburger: „Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, als Quirinius Statthalter in Syrien war.“ Syrien, das ist Teil auch unserer Geschichte, Ursprungsregion der christlichen Tradition, wenn auch die Geografie nicht mehr ganz dieselbe ist. Nebenbei bemerkt: In der alten Luther-Übersetzung heißt es nicht „Statthalter“, sondern „Landpfleger in Syrien“. Was für ein treffendes Wort! Wie wichtig wäre es, dass dieses Land wieder gepflegt würde und nicht von Statthaltern fremder Mächte verwüstet.

Fürchtet euch nicht, sagt der Engel. Viel öfter müssen wir dies hören und sagen. Uns nicht die Sprache verschlagen lassen. Wir können und müssen den Mund aufmachen, wenn andere herab­gewürdigt oder beschimpft werden. Das Böse wird zu stark, wenn wir zu leise sind, wenn wir das Gute zu schwach vertreten! Deshalb braucht es mehr denn je diese alte Geschichte. 379 Worte, die in unsere Realität hineinsprechen und uns ermutigen zu glauben, dass eine bessere Welt werden soll.

Die Werte unseres Menschseins erhalten

Gern auch ganz konkret glauben wie dies Mädchen, das mit seinem Vater zum Schlittschuhlaufen geht: Das Kind fällt hin und schlägt sich das Knie auf. Der Vater tröstet es: „Ach, der liebe Gott macht das ganz schnell wieder heil.“ Das Mädchen schaut ihn erschrocken an und fragt ängstlich: „Muss ich dann zu ihm rauf – oder kommt er runter?“

Gott kommt runter. Das ist das, was Weihnachten geschieht: Er begegnet uns nicht als strahlender Held, sondern als Kind wie jedes Kind. Ein Kind, das seine Würde hat von Anfang an. Ein Kind, das nicht verletzt und zerbrochen werden darf. Keine Gewalt der Welt darf die Werte unseres Menschseins angreifen! Das ist die Botschaft des Heiligen Abends. Die tiefe Friedenssehnsucht der Menschen findet ihre Antwort in der Botschaft der Weihnachtsengel: Fürchtet euch nicht! Und: Frieden auf Erden!

Genau wie die Wilhelmsburger es am Schluss ihrer Weihnachtsgeschichte in so bunt-fröhlicher Vielsprachigkeit verkünden: „Paz para todo el mundo!“ – so die Spanierin von der Tafel. „Peace on the earth“, die Deutschlehrerin, zwei Afrikanerinnen mit kleinen Kindern sagen’s lachend – in ihrer vertrauten Sprache. Friede auf Erden! Auf Französisch, Ukrainisch, Russisch, Dänisch und Arabisch. Besonders anrührend am Schluss der alte Mann, der sicher den Krieg erlebt hat – he seggt dat gut Hamburgisch op platt: „Ick wünsch vun Harten allen Minschen Freeden op de Eerd.“ Dem schließe ich mich an: Ich wünsche Ihnen von Herzen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.