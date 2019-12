Hamburg. Am Ende fehlten sechs Minuten – nur sechs Minuten, die die Friedenspartei nun daran hindern, an der Bürgerschaftswahl am 23. Februar 2020 teilzunehmen. Statt um 16 Uhr hatte Milene Chami, Vertrauensfrau der Friedenspartei, die Liste mit den noch fehlenden 117 Unterstützer-Unterschriften erst um 16.06 Uhr am 17. Dezember beim Landeswahlamt am Johanniswall (Altstadt) vorgelegt.

„Ich möchte mich für den Fehler entschuldigen. Ich bin Neuling, und das erste Mal bei einer Parteigründung dabei“, sagte Milene Chami vor dem zehnköpfigen Landeswahlausschuss, der am gestrigen Montag in öffentlicher Sitzung im Bauhüttensaal der Handwerkskammer über die Zulassung der Landeslisten der Parteien entschied. Den größten Teil – 839 Unterschriften von Unterstützern – hatte die Friedenspartei fristgerecht vorgelegt. Tausend Unterstützer sind aber erforderlich. Und die Namen, Adressen und Signaturen der letzten 117 Unterstützer haben den Weg vom Bezirksamt Harburg, wo sie auf ihre Richtigkeit überprüft wurden, zum Landeswahlamt nicht rechtzeitig geschafft.

Wahlvorschlag der Friedenspartei ist offenbar ungültig

„Wir haben unser Bestes gegeben und Einsatz gezeigt. Wenn es einen Ermessensspielraum bei der Entscheidung über die Zulassung zur Wahl gibt, dann bitten wir darum, ihn zu nutzen“, bat die Erzieherin. Es half nichts. „Wir sehen Ihr Engagement durchaus, aber das Wahlgesetz lässt keinen Ermessensspielraum zu“, sagte Landeswahlleiter Oliver Rudolf. Mit anderen Worten: 16 Uhr ist 16 Uhr. „Landeslisten sind der Landeswahlleitung spätestens am 66. Tage vor der Wahl bis 16.00 Uhr schriftlich einzureichen. ... Landeslisten müssen von mindestens tausend Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein“, schreibt Paragraf 23 des Wahlgesetzes unerbittlich vor.

„Der Wahlvorschlag der Friedenspartei ist ungültig. Die Mängelbeseitigung ist ausgeschlossen“, hatte der stellvertretende Landeswahlleiter Thomas Butter zuvor schon den Entscheidungsvorschlag zusammengefasst. Allein höhere Gewalt oder „ein sonstiges unabwendbares Ereignis“ hätte zur Verlängerung der Frist führen können.Um 12.27 Uhr wies der Landeswahlausschuss den Antrag der Friedenspartei, an der Bürgerschaftswahl teilzunehmen, einstimmig zurück.

Besser erging es den anderen 15 Parteien, die sich um Stimmen und Mandate bei der Bürgerschaftswahl bewerben. Der Landeswahlausschuss hat die eingereichten 15 Landeslisten dieser Parteien zugelassen. Neben den sechs in der Bürgerschaft vertretenen Parteien SPD, CDU, Grüne, Linke, FDP und AfD sind es die Aktion Partei für Tierschutz, die Freien Wähler, die ÖDP, die Partei der Humanisten, die Partei, die Partei für Gesundheitsforschung, die Tierschutzpartei, die Piraten sowie Volt Hamburg. Für die Parteien, die bereits im Bundestag oder in einem Landtag oder der Bürgerschaft vertreten sind, entfällt die Vorgabe, tausend Unterstützer vorweisen zu müssen. Das trifft außer für die sechs Parteien in der Bürgerschaft auch auf die Freien Wähler zu, die im bayrischen Landtag sitzen.

Der Eintrag „Feuerwehrmann“ kann bei der Wahl helfen

Die Sitzung des Landeswahlausschusses bot außerdem die letzte Gelegenheit, noch Änderungen an den Wählerverzeichnissen vorzunehmen. So wollte ein FDP-Kandidat, dass neben der Berufsbezeichnung „Student“ noch „Feuerwehrmann“ hinter seinem Namen eingetragen wird. Der Ausschuss stimmte der Ergänzung zu, da es sich um eine hauptberufliche Tätigkeit handelt. Frühere Wahlen haben gezeigt, dass Berufe wie Polizist, Rettungssanitäter oder Feuerwehr-mann besonders hoch angesehen sind und Kandidaten mit diesen Angaben häufig bessere Ergebnisse holen.

In einem anderen Fall bestand ein CDU-Kandidat darauf, dass zusätzlich sein Künstlername auf dem Wahlzettel erscheint. Der Landeswahlausschuss stimmte auch dieser Ergänzung zu. Am Vormittag haben auch die Wahlausschüsse der sieben Bezirke über die Zulassung der Wahlkreislisten entschieden. Gegen diese Entscheidungen können bis zum 27. Dezember um 16 Uhr Einsprüche eingelegt werden. Über die Beschwerden entscheidet der Landeswahlausschuss abschließend am 30. Dezember. Die Wahlausschüsse auf Bezirks- und Landesebene entscheiden ausschließlich darüber, ob die Parteien die formellen Voraussetzungen erfüllen. Eine Prüfung auf die Verfassungsmäßigkeit findet nicht statt.

Der Fahrplan bis zur Wahl steht: Am 7. Januar werden die zugelassenen Wahlvorschläge im Amtlichen Anzeiger veröffentlicht. Am 14. Januar beginnt die Ausgabe der Briefwahlunterlagen. Bis zum 2. Februar sollen alle gut 1,4 Millionen Wahlberechtigten eine Wahlbenachrichtigung erhalten haben.

Einsprüche sind erst nach der Bürgerschaftswahl möglich

Das Hamburger Wahlrecht gilt als eines der modernsten, aber auch kompliziertesten und ist in der jetzigen Form mit 17 Wahlkreisen seit 2009 in Kraft. Jeder Wähler und jede Wählerin hat zehn Stimmen – fünf für den Wahlkreis und fünf für die Landesebene. Dabei können die Stimmen auf einen Kandidaten „gehäuft“ oder auf mehrere verteilt werden.

Während vor der Einführung von Wahlkreisen die Landeslisten der Parteien entscheidend dafür waren, wer in die Bürgerschaft gewählt wurde und wer nicht, so hat sich deren Bedeutung heute grundlegend verändert. Bei der Bürgerschaftswahl 2015 zogen zum Beispiel nur zwei der 20 CDU-Abgeordneten über die Landesliste in das Parlament ein. Die anderen 18 Christdemokraten wurden direkt in ihren Wahlkreisen gewählt.

Milene Chami, die Vertrauensfrau der Friedenspartei, und deren nominierter Spitzenkandidat Mahmoud Ahmed waren vom Ergebnis der Sitzung des Landeswahlausschusses enttäuscht. Sie müssen nun den Urnengang am 23. Fe­bruar 2020 abwarten. Ein Einspruch gegen die Nichtzulassung kann erst nach der Bürgerschaftswahl erhoben werden.