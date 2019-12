Hamburg. Zur Bürgerschaftswahl am 23. Februar 2020 werden 15 Parteien antreten. Der Landeswahlausschuss hat in seiner Sitzung am heutigen Montagmittag die eingereichten 15 Landeslisten der Parteien zugelassen. Neben den sechs in der Bürgerschaft vertretenen Parteien SPD, CDU, Grüne, Linke, FDP und AfD sind es die Aktion Partei für Tierschutz, die Freien Wähler, die ÖDP, die Partei der Humanisten, die Partei, die Partei für Gesundheitsforschung, die Tierschutzpartei, die Piraten sowie Volt Hamburg.

Lediglich die Friedenspartei wurde nicht zur Bürgerschaftswahl zugelassen, weil sie die erforderliche Zahl von 1000 Unterstützer-Unterschriften nicht fristgerecht eingereicht hatte. Tatsächlich verpassten die Vertrauensleute der Partei den spätesten Zeitpunkt für eine Abgabe um sechs Minuten. Ein Einspruch gegen die Nichtzulassung kann erst nach der Bürgerschaftswahl erhoben werden.

Auch die Wahlausschüsse der sieben Bezirke haben entschieden

Am Vormittag haben auch die Wahlausschüsse der sieben Bezirke über die Zulassung der Wahlkreislisten entschieden. Gegen diese Entscheidungen können bis zum 27. Dezember um 16 Uhr Einsprüche eingelegt werden. Über die Beschwerden entscheidet der Landeswahlausschuss abschließend am 30. Dezember.

Die Wahlausschüsse auf Bezirks- und Landesebene entscheiden ausschließlich darüber, ob die Parteien die formellen Voraussetzungen erfüllen. Eine Prüfung auf die Verfassungsmäßigkeit findet nicht statt. Am 7. Januar werden die zugelassenen Wahlvorschläge im Amtlichen Anzeiger veröffentlicht. Am 14. Januar beginnt die Ausgabe der Briefwahlunterlagen.