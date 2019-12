Hamburg. An dieses Weihnachtsgeschenk wird ein Lottospieler aus Hamburg-Langenhorn sicher noch lange zurückdenken: Noch kurz vor der Ziehung am Sonnabend hatte er seinen Schein an der Annahmestelle abgegeben. Jetzt ist er Millionär, denn er hatte sechs Richtige und kann einen satten Gewinn von 1.463.174 Euro einstreichen.

In Barmbek gab es noch einen weiteren Glückspilz: Er gewann 100.000 Euro bei der Glücksspirale.