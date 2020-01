Hamburg. In keiner anderen deutschen Stadt leben so viele Millionäre wie in Hamburg, 42.000 sollen es sein. Mindestens vier sind im vergangenen Jahr hinzugekommen: Sie sind durch Glücksspielgewinne in den betuchten Kreis aufgestiegen, wie Lotto Hamburg jetzt bekannt gab.

Der Hauptgewinn ging an einen Mann aus Eidelstedt: Er gewan bei der Glücksspirale eine monatliche Sofortrente in Höhe von 10.000 Euro, die 20 Jahre lang ausgezahlt wird.

31 Millionen Euro und somit gut die Hälfte des Gesamtgewinns wurden im klassischen Lotto 6 aus 49 ausgezahlt. Der Lottokönig wurde hier kurz vor Weihnachten gekrönt: 1,5 Millionen Euro gingen nach Langenhorn.

Zwei Millionengewinne im Spiel 77

Noch größeres Glück hatte eine Frau aus Neugraben im Spiel 77: Sie ist jetzt um 1,6 Millionen Euro reicher. Einem Harburger brachte die Zusatzlotterie immerhin 1,2 Millionen Euro.

Insgesamt hat die staatliche Lotteriegesellschaft im Jahr 2019 Gewinne in Höhe von 59,7 Millionen Euro ausgezahlt. Die Gewinne liegen gut ein Viertel unter dem Niveau des Vorjahrs (81 Millionen Euro). Damals hatte allein eine Tippgemeinschaft aus Stellingen 18 Millionen Euro eingestrichen.

Zahl der Lotto-Millionäre rückläufig

2018 waren noch neun Hamburgerinnen und Hamburger zu Lotto-Millionären geworden – Rekord. 2017 waren es lediglich zwei gewesen. Auch die Zahl der sogenannten Spielaufträge ist rückläufig: Wurden 2018 noch 21,6 Millionen davon abgegeben, waren es im vergangenen Jahr nur noch 21,3 Millionen.

Deutschlandweit ist die Zahl der neuen Lotto-Millionäre im vergangenen Jahr ebenfalls gesunken. Insgesamt konnten sich 2019 im Bundesgebiet 127 Spieler über siebenstellige Gewinne freuen, wie die im Deutschen Lotto- und Totoblock federführende Gesellschaft Lotto Rheinland-Pfalz mitteilte. Für 2018 hatte der Block 152 neue Millionäre gemeldet. 2017 hatte der Wert mit 105 unter dem von 2019 gelegen.

80 Prozent der Tipps in Hamburg wurden in einer der 450 Lotto-Annahmestellen abgegeben. Der Anteil der online eingegebenen Zahlen lag bei 13 Prozent. Lotto Hamburg führt einen Teil der Erlöse an die Stadt ab. Außerdem werden der Sport und der Denkmalschutz sowie soziale Projekte gefördert.