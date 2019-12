Hamburg. Der ehemalige Hamburger Umweltsenator Fritz Vahrenholt ist nicht mehr Vorstand der Deutschen Wildtier Stiftung. In einer am Donnerstag verbreiteten Pressemitteilung heißt es, die Stiftung und Vahrenholt seien „aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen über die Positionierung der Stiftung in der aktuellen klimapolitischen Diskussion übereingekommen, ihre Zusammenarbeit zu beenden“. Vahrenholt hatte im Oktober im Abendblatt gesagt, die Klimadiskussion sei so „hysterisch“ geworden, dass sie die Politik vor sich hertreibe.

Vahrenholt, SPD-Mitglied und Aufsichtsratschef der Aurubis AG, war sieben Jahre lang alleiniger Vorstand der Wildtier Stiftung. „In dieser Zeit hat er sich große Verdienste um die Fortentwicklung der Stiftung erworben“, heißt es in der Mitteilung. So habe er beispielsweise das Insektensterben mit einem Großprojekt zum Wildbienenschutz in urbanen Räumen zum Thema gemacht.

Sein besonderes Engagement habe der Schaffung von Wildnisflächen in Deutschland gegolten. Durch Kauf und Übernahme von bundeseigenen Flächen seien die Wildnisflächen der Deutschen Wildtier Stiftung in seiner Amtszeit um rund 2500 Hektar gewachsen. Vahrenholts Nachfolger wird Jörg Soehring, bislang Präsidiumsmitglied und stellvertretender Vorsitzender der Stiftung.