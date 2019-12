Hamburg. Etwa 20 Frauen haben am Dienstag vor dem türkischen Konsulat einen Flashmob veranstaltet. Die Teilnehmerinnen führten eine aus Tanz und Sprechchören bestehende Choreographie auf, mit der sie Kritik an der Unterdrückung und Verfolgung von Frauen in der Türkei üben wollten. Auf Spanisch, Deutsch und Türkisch wiederholten die Demonstrantinnen, überwiegend Deutsche und Chileninnen, die Gesänge etwa eine halbe Stunde lang und forderten zur Solidarität auf.

Tanzperformances auf der ganzen Welt

Die Inspiration für die Tanzperformance stammt aus Chile. Nach Angaben der Veranstalterin konnten aus familiären Gründen weniger türkischstämmige Frauen an der Aktion teilnehmen als zunächst angenommen. Unter dem Titel „un violador en tu camino“ (Ein Vergewaltiger auf deinem Weg) war die feministische Performance zunächst von dem chilenischen Künstlerinnenkollektiv „Las Tesis“ in der Studentenstadt Valparaíso uraufgeführt worden.

Seitdem hatten sich Frauen auf der ganzen Welt mit Performances in der jeweiligen Landessprache solidarisiert. Der Versuch, den Flashmob in Istanbul durchzuführen, war dort von der Polizei gewaltsam beendet worden.