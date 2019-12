Hamburg. Die Idee zur feministischen Hymne und zur getanzten Demonstration "El violador eres tú" ("Der Vergewaltiger bist du") kommt aus Chile: Dort protestieren tausende Frauen gegen Gewalt an Frauen. Auch in Hamburg haben die Aktivistinnen Anhänger gefunden. Rund 200 Frauen demonstrierten am Dienstagabend in der Hamburger Innenstadt.

So wollen sie darauf aufmerksam machen, dass durchschnittlich zwei von drei Frauen in ihrem Leben gewalttätigen Übergriffen ausgesetzt sind.