Hamburg. Am Montagabend meldete die Hochbahn gegen 20.20 Uhr einen Feueralarm an der Haltestelle Jungfernstieg. Der Verkehr der U-Bahn-Linien U1, U2 und U4 wurde daher unterbrochen. Fahrgäste sollen auf umliegende Buslinien ausweichen, so die Hochbahn via Twitter.

Beim Lagedienst der Feuerwehr war um diese Uhrzeit jedoch kein Einsatz bekannt. Gegen 20 Uhr gab es lediglich in der Europa-Passage einen Fehlalarm, weil eine Person einen Druckknopfmelder ausgelöst hatte.