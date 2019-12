Hamburg. Seit heute null Uhr ist der historische Gnadenakt in Kraft, Deutschland ist friedlich vereint, die Gesetzmäßigkeit der Nachkriegszeit, die aus der politisch und moralisch verdorbenen Hinterlassenschaft des Verbrechers Adolf Hitler erwuchs und die beinahe ein halbes Jahrhundert die Welt beherrschte, ist aufgehoben. Das neue Deutschland ist in die uneingeschränkte Souveränität entlassen, es hat seine Prokura wiedererlangt.

Sind die 78 Millionen Deutschen zwischen Rhein und Oder trunken vor Freude an diesem 3. Oktober 1990? Oder haben die erregenden elf Monate seit dem Zusammenbruch des stalinistischen Systems auf deutschem Boden Herz und Hirn so sehr überfordert und erschöpft, daß die Kraft zur Begeisterung fehlt, so wie der Mut zur Zukunft? Viele greifen bei der Erwähnung Deutschlands automatisch an die linke Brusttasche, wo das Geld steckt. Irgendwie schien die seelische Befindlichkeit lange ähnlich der, die einst der Historiker Hans Delbrück beschrieb, als er die Geburt der Republik von Weimar analysierte: „Man dient der Republik, aber man liebt sie nicht.“

Tausende neue Eindrücke für DDR-Bewohner

Die Menschen in der DDR wollten die Einheit. Aber sie konnten nicht ahnen, daß sie einen Hochgeschwindigkeitszug bestiegen hatten. Sie wurden mit Tausenden neuer Eindrücke überschüttet, mußten eine neue Währung und eine Flut unbekannter Gesetze verkraften, sich damit abfinden, daß der Aufbruch den Abbruch ihrer abgewirtschafteten Existenzgrundlagen einschließt, mußten sich neuen Lebensweisen anpassen bei gleichzeitig aufkommender Angst vor Arbeitsplatzverlust.

In diesen Menschen wuchs das Gefühl, den Zweiten Weltkrieg ein zweites Mal verloren zu haben, als Zweitklassige einem erstklassigen Staat beizutreten, zudem belastet von der Bürde einer zweiten deutschen Vergangenheitsbewältigung. Nach der braunen Erblast nun die rote des Stasi-Staates. Sie wiegt schwer, und das Abarbeiten von Schuld und die Suche nach gerechter Sühne wird zu weiteren seelischen Verwerfungen führen.

Neue Bundesländer nicht als Werkbänke missbrauchen

Nehmen wir uns dieser Menschen an, indem wir von ihrem solidarischen Miteinander lernen, das sie in 40 Jahren praktizierten, um das Unterdrückungssystem überstehen zu können. Nehmen wir ihnen das Gefühl, die armen Brüder und Schwestern zu sein. Öffnen wir ihnen alle Chancen, die deutsche Erfolgsstory noch einmal zu schreiben.

Tragen wir Sorge, daß die fünf neu hinzukommenden Länder nicht als verlängerte Werkbänke mißbraucht werden, nicht zum Billig-Lohn-Land verkommen, das sich nach angelieferten Blaupausen zu richten hat. Denn Einheit heißt auch Recht auf Gleichbehandlung. Sprechen wir doch einfach nicht mehr von den „Ossis“, nennen wir sie beim Namen: Bürger Deutschlands.

Das neue Deutschland wird ein anderes Deutschland sein und nicht nur das Ergebnis einer simplen Addition: die Bundesrepublik als ein um 108.333 Quadratkilometer vergrößertes Gebiet samt 16,6 Millionen zählender Einwohnerschaft. Gesellschaftliche und politische Strukturen ändern sich. Gab es in der Bundesrepublik eine katholische Mehrheit, so haben seit heute die Protestanten die Oberhand. Die Parteien werden von dieser Gewichtsverlagerung nicht unbeeinflußt bleiben. Das mutige Eintreten der evangelischen Kirche in der DDR schon Jahre vor dem Koma des Regimes hat großen Eindruck und Respekt hinterlassen. Ihre Stimme wird nicht verstummen.

Neues Blut für Achse Paris-Berlin-Warschau-Moskau

Die fundierten Kenntnisse über osteuropäische Verhältnisse, die viele der neuen Landsleute einbringen, werden allmählich den bisher ganz auf den Westen fixierten Bundesrepublikaner zu einer Erweiterung seines Horizonts zwingen. Ihm wird mit einem Male bewußt, daß ihm ein neuer Nachbar zugewachsen ist, Polen nämlich. Stettin an der Oder ist uns jetzt so nahe wie Straßburg am Rhein. Das vielbeschworene Mitteleuropa nimmt Konturen an, forciert von den gewaltigen Veränderungen im Osten.

Die alte Achse Paris-Berlin-Warschau-Moskau, einst eine politisch und kulturell pulsierende Hauptschlagader Europas, kann mit neuem Blut gefüllt werden. Und Deutschland mittendrin, mit Berlin als Metropole und Umschlagplatz für Meinungen, Ideen und wirtschaftliche Initiativen mit der starken Europäischen Gemeinschaft im Rücken.

War die Teilrepublik Westdeutschland bisher hauptsächlich ein geschickter Moderator, so nimmt der neue Einheitsstaat an politischem Gewicht zu. Die Zeit des Bonner Biedermeiers geht zu Ende. Die Welt erwartet von dem nun souveränen Deutschland Mitverantwortung für die Neugestaltung Europas in Frieden und Freiheit. Welch eine Aufgabe, und deshalb sollten an diesem 3. Oktober auch die kühlen und ängstlichen Herzen schneller schlagen.