Das wahre Leben fordert heraus. Auch Babyschreien und Stress sind in Ordnung

Es gebe immer wieder Situationen, in denen auch bei liebevoller Zuwendung ein Kind nicht schnell aufhört zu weinen und Eltern sich überfordert fühlten. „Es ist wichtig, über die Probleme zu sprechen“, erklärt Leonhard. „Wenn Eltern sagen: Ich weiß nicht, wie ich die Nacht überstehen soll, wenn die Kräfte am Ende und die Nerven zu belastet sind, dann sollten Eltern sich Hilfe holen.“

Ratgeber „Hilfe! Mein Baby schreit so viel“

Hierzu hat die Stadt auch einen Ratgeber mit dem Titel: „Hilfe! Mein Baby schreit so viel“ herausgegeben. Darin wird auf acht Seiten anschaulich dargestellt, warum Babys schreien, was einem solchen kleinen Kind helfen kann und was Eltern tun sollten, „wenn Sie merken, dass sie das Schreien nicht länger ertragen“. Als Kontakte, wo Hilfe zu bekommen ist, werden unter anderem die Schreibaby-Sprechstunde, das Schreibaby-Ambulanz-Kompetenzzentrum Frühe Hilfen e. V. und der Deutsche Kinderschutzbund Hamburg in der Broschüre genannt.

Auch wird empfohlen, sich an den Kinderarzt, die Hebamme, die Mütterberatung, die Initiative Wellcome oder ein Familienteam zu wenden. Das Informationsblatt „Hilfe! Mein Baby schreit so viel“ liegt unter anderem in Krankenhäusern, bei Kinderärzten und in Kitas aus, kann aber auch im Internet angesehen und bestellt werden (www.hamburg.de/Schreibabys).

Wichtig sei auch eine gute Zusammenarbeit mit Kinderärzten, die Eltern gezielt über die Gefahren des Schüttelns eines Babys aufklären sollten, sagt Senatorin Leonhard weiter. Im kommenden Jahr soll es deshalb auch Aufkleber für die sogenannten U-Hefte geben, in denen die vorgeschriebenen ärztlichen Untersuchungen von Säuglingen und Kleinkindern dokumentiert werden. Diese Aufkleber sollen helfen, das Thema der Gefahren des Schüttelns weiter im Bewusstsein zu halten.

Eltern dürfen Babys „niemals schütteln"

Eltern müsse immer wieder verdeutlicht werden, dass sie ihr Kind „niemals schütteln dürfen“, betont Rechtsmediziner Püschel. Die Gefährdung bestehe vor allem im ersten Lebensjahr eines Kindes, wenn der Säugling seinen Kopf noch nicht selber halten kann. Wenn das Baby nach dem Schütteln sehr still sei, würden manche Eltern denken, sie hätten es beruhigt. „Aber tatsächlich ist es weggetreten beziehungsweise bewusstlos.“ Durch das Schütteln eines Babys, bei dem dessen Kopf peitschenartig vor und zurückgeschleudert werde, oft vielfach hintereinander, entstünden schwerste Traumatisierungen. Das Gehirn werde oft schwer geschädigt, warnt Püschel.

Wenn ein Baby geschüttelt wird, drohen Hirnschäden.

Foto: Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Äußerlich seien die Verletzungen nicht sichtbar. „Aber Hirnnervenfasern reißen, das Gehirn schrumpft.“ Folgen seien schwerste geistige und körperliche Behinderungen der betroffenen Kinder. In Deutschland komme es jedes Jahr zu 100 bis 200 Fällen von schwerem Schütteltrauma. „Davon enden 20 Prozent tödlich“, erläutert der Rechtsmediziner.

Folgen des Schüttelns: Tod oder Behinderung

In Hamburg seien in den vergangenen Jahren 80 Fälle ausgewertet worden. „Hier waren 22,5 Prozent tödlich. Und wir erleben Kinder, die geschüttelt wurden und die dann behindert im Heim landen oder in einer Pflegefamilie.“ Es seien „sehr, sehr traurige Schicksale“. Jeder Fall von Schütteltrauma sei „einer zu viel.“ Um das schreiende Baby zu beruhigen, seien „am besten Geduld und Zuwendung“.

„Es ist ganz normal, dass Eltern in die Situation kommen, dass sie durch ihre schreienden Babys sehr belastet sind“, sagt auch Dr. Susanne Hommel, Eltern-Säuglings-Psychotherapeutin und Leiterin der Schreibaby-Sprechstunde Hamburg. In solchen Fällen könne zum Beispiel die seit Beginn des Jahres bestehende Schreibaby-Sprechstunde gut helfen. „In ein bis drei Terminen kann schon viel erreicht werden“, erklärt Hommel.

In diesem Jahr seien von ihr deutlich mehr als 100 Fälle betreut worden. „Etwa 50 Prozent der Eltern waren sogar erheblich belastet.“ Vermittelt wurde der Kontakt zur Schreibaby-Sprechstunde etwa von Kinderärzten oder den bezirklich organisierten „Frühen Hilfen“ wie Elternberatung und Mütterberatung.