Hamburg. 15.000 Hamburger Senioren werden im kommenden Jahr Post von der Gesundheitsbehörde bekommen. Dabei handelt es sich weder um eine Mahnung noch um eine Nachzahlung, sondern um das höfliche Angebot für einen Hausbesuch durch ausgewiesene Fachkräfte der Fachstelle Hamburger Hausbesuch, die mit dem Albertinen- Haus zusammenarbeitet.

Wer seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, erhält wenige Wochen später in dem Schreiben von Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) das Angebot für ein persönliches Gespräch durch den Besuchsdienst. Dabei geht es um individuelle Beratung in der Häuslichkeit, soziale Kontakte, ehrenamtliches Engagement und Pflege, Einsamkeit sowie das Alltagsleben im Stadtquartier.

Erfolgreiche Pilotphase

Die Gesundheitsbehörde hatte das Projekt „Hamburger Hausbesuche“ zunächst in zwei Bezirken (Eimsbüttel und Harburg) getestet, um das Interesse in dieser Altersgruppe zu erheben. Die Akzeptanzquote lag um neun Prozentpunkte über der Prognose von 25 Prozent. Eine sich abzeichnende Pflegebedürftigkeit spielte in den Gesprächen mit zehn Prozent eine überraschend geringe Rolle.

Prüfer-Storcks berichtete von Antwortschreiben einiger rüstiger Senioren, in denen sie betonten, sie seien „noch zu jung“ dafür. „Weil die Pilotphase so erfolgreich war, wollen wir die freiwilligen und kostenlosen Hausbesuche jetzt in ganz Hamburg einführen“, sagte die Senatorin. Ralf Zastrau, Geschäftsführer im Albertinen-Haus – Zentrum für Geriatrie und Gerontologie, betonte, dass der Hamburger Hausbesuch ein wichtiger Baustein für ein „aktives und selbstbestimmtes Altern im Quartier“ sei.

Anwesenheit einer Vertrauensperson

Im Modellprojekt hätten 34 Prozent der angeschriebenen Senioren einem Hausbesuch zugestimmt, mehr als erwartet. Frauen und Männer würden sich gleichermaßen für ein rund einstündiges Gespräch entweder zu Hause, im Bezirksamt oder einer Pflegeeinrichtung interessieren.

Die Hausbesuche fanden zu 94 Prozent in der eigenen Häuslichkeit der Senioren statt. Drei Prozent der Angeschriebenen nahmen den Besuch im jeweiligen Bezirksamt wahr, vier Prozent in einem Pflegeheim. Die Mehrheit der Hausbesuche fand in Anwesenheit einer Vertrauensperson (55 Prozent) statt. Gespräche unter vier Augen wurden für 45 Prozent der Besuchten dokumentiert. Die häufigsten Themen während der Besuche waren die gesundheitliche Situation (48 Prozent), die Mobilität (44 Prozent), die Wohnsituation (41 Prozent) und soziale Kontakte (42 Prozent).

Missbrauch verhindern

Bis zum Jahr 2035 werden in Hamburg 425.000 Menschen über 65 Jahre alt sein. 120.000 von ihnen sind dann sogar über 80 Jahre. Im Jahr 2020 werden in Hamburg rund 15.000 Menschen 80 Jahre alt. Bei einer Annahmequote von einem Drittel ergeben sich rund 5000 Hausbesuche. Dafür werden 110 Fachkräfte bereitstehen, die teilweise auf Honorarbasis arbeiten. Die Stadt stellt 1,5 Millionen Euro bereit.

Die Mitarbeiter des Hausbesuchsdienstes verfügen über Qualifikationen im sozialen, gesundheitlichen und pflegerischen Bereich und wurden für die neue Aufgabe zusätzlich geschult. Im Anschreiben der Gesundheitsbehörde ist der Name des Mitarbeiters notiert und sein Foto abgebildet. Die Senioren sollten darauf achten. Außerdem müssen die Mitarbeiter einen Ausweis beim Besuch vorzeigen. Damit solle Missbrauch verhindert werden, sagte Gesundheitssenatorin Prüfer-Storcks.