Hamburg. Es gibt einen Ausdruck für das, was Hamburger und Besucher der Hansestadt am dritten Adventswochenende erwartet: Schmuddelwetter vom Feinsten. Dabei ist es am Freitag mit einer Tageshöchsttemperatur von 3 Grad recht kühl. So kühl, dass vereinzelt Schneeflocken fallen können. "Der Schneeregen geht später in Regen über", sagt Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net. Von Mittag an verdichten sich die Wolken über dem Norden. Und so bleibt es dann auch erst mal.

In der Nacht zum Sonnabend ist es stark bewölkt und es zieht neuer Regen auf. Die Tiefstwerte liegen bei 0 bis 2 Grad. Der Wind weht zunächst schwach bis mäßig. Zum Morgen nimmt er zu, die Wolken halten sich fest am Himmel und es regnet immer wieder bei maximal 6 Grad Celsius. In Hamburg wird es tagsüber windig, an der Nordsee stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst spricht sogar von teils "schweren Sturmböen aus Südwest" im Norden.

Wie wird das Wetter in Hamburg an Weihnachten?

So bleibt es dann auch am Sonntag: Ein Regengebiet zieht am Vormittag nordostwärts, nachfolgend ist es wechselnd bewölkt mit Regenschauern. An der See kann es gewittern und auch wieder stürmen. Es wird maximal 7 Grad warm.

Die Frage aller Fragen, die sich Hamburger in jedem Jahr spätestens Mitte Dezember stellen. Gibt es Schnee an Weihnachten? Können wir mit einer weißen Weihnacht rechnen?

"Sieht nicht so aus", sagt Dominik Jung. "Es wird eher mild mit Tagestemperaturen zwischen 7 und 9 Grad bei bedecktem Himmel."

