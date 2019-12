Hamburg. „Frist ist Frust“, schreiben sie und fordern zusätzliche und unbefristete Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter: Die Mittelbau Initiative Hamburg, ein Zusammenschluss vor allem von Doktoranden, Habilitanden und Lehrbeauftragten, wendet sich mit deutlichen Worten an die Politik.

„Der Hamburger Senat preist immer wieder den Wissenschaftsstandort Hamburg an und brüstet sich mit der hohen Qualität der Lehre und der Forschung in der Hansestadt“, erklärt die Initiative. Für gute Lehre und Forschung seien allerdings auch gute Arbeitsbedingungen nötig. Dafür sollten sich die von Wissenschafts­senatorin Katharina Fegebank (Grüne) geführte Wissenschaftsbehörde (BWFG) und die Hochschulen einsetzen.

Die BWFG verhandelt derzeit mit den staatlichen Hamburger Hochschulen über deren künftige Grundfinanzierung und über Mittel aus dem „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“. Es seien nun „mehr als nur Lippenbekenntnisse“ nötig, schreibt die Initiative.

Initiative fordert neue Regelung für Promovierende und Post-Docs

Es geht den Wissenschaftlern etwa um die § 2 Abs. 2), das bundesweit Wissenschaftler betrifft. Das Gesetz erlaubt mehrere Befristungen, wenn Jobs überwiegend aus Drittmitteln finanziert werden. Allerdings stellte das Bundesarbeitsgericht 2016 fest, dass solche Anstellungen als „Kettenbefristungen“ beurteilt werden können.

In diesen Fällen könnten die Betroffenen eine unbefristete Anstellung einklagen. Doch so weit kommt es nicht, wenn die Hochschulen solche Verträge nicht verlängern – so geschehen auch in etlichen Fällen an der Uni Hamburg.

Die Mittelbau Initiative hebt weitere Härten hervor: Promovierende und Post-Docs arbeiteten trotz Teilzeitverträgen oft Vollzeit oder darüber hinaus. Die Initiative fordert deshalb eine Festschreibung des Umfangs von Promotionsstellen auf 100 Prozent (dabei 50 Prozent für die Qualifikation) mit „angemessenen“ Laufzeiten wie sechs Jahren, außerdem eine regelhaft entfristete Beschäftigung für Post-Docs und ein höheres Honorar für Lehrbeauftragte.