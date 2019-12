Hamburg. Das Hamburg Coffee Festival hat noch mehr zu bieten als bisher: Am 29. Februar und 1. März dreht sich im Museum für Arbeit in Barmbek alles um die braune Bohne. Dort werden nicht nur 5000 bis 6000 Kaffeeliebhaber sowie Gäste aus der Hamburger Kaffeeszene erwartet. Erstmals ist das Hamburg Coffee Festival zudem der offizielle Austragungsort der Barista & Latte Art Meisterschaften 2020 der SCA Germany. Hier werden die besten Baristi und Latte-Art-Künstler Deutschlands für ihre Kreationen ausgezeichnet.

Große und kleine Röstereien der Hansestadt und aus aller Welt, Gastronomie-Partner sowie Anbieter von Arabica bis Zubehör präsentieren ihre Produkte. Der Außenbereich des Museums wird neu gestaltet und bietet Platz für weitere Aussteller in einem Container-Village sowie einer Food-Area mit FoodTrucks und Sitzgelegenheiten. Start-up-Macher berichten über ihre Erfahrungen, es gibt Coffee-Talks, in denen es um Fragen geht, die die Szene beschäftigen.

Mit den Early-Bird-Tickets Geld sparen

Am heutigen Sonnabend startet der Vorverkauf für das Festival – und mit den sogenannten Early-Bird-Tickets für 15 Euro lässt sich bis 31. Dezember sparen. Sie sind in der Geschäftsstelle des Abendblatts (Großer Burstah 18–32) erhältlich. Vom 1. Januar an kosten die Eintrittskarten 17 Euro. An der Tageskasse kosten die Karten 19 Euro. Alle weiteren Informationen unter www.hamburg-coffee-festival.de.