Hamburg. Wenn es draußen langsam dunkel wird, am Tannenbaum im Michel die vielen Lichter erstrahlen und die himmlischen Stimmen der Chorkinder erklingen, dann kommen ganz von selbst Weihnachtsgefühle auf. Die Abendblatt-Veranstaltung Märchen im Michel ist mit ihrer Mischung aus feierlichen und fröhlichen Momenten eine wunderbare Einstimmung auf das große Fest.

Am 14. Dezember ist es wieder so weit, dann findet das traditionelle Benefiz-Ereignis zugunsten der Abendblatt-Initiative „Kinder helfen Kindern“ zum 27. Mal statt. Wer keine Karte dafür bekommen hat, aber dennoch dabei sein möchte: Ab 18 Uhr gibt es hier für Abonnenten die Live-Übertragung von Märchen im Michel.

Die Lucias – engelsgleiche Stimmen bei Märchen im Michel

Ein Highlight gibt es gleich zu Beginn, wenn die engelsgleichen Latvian Voices mit ihrer Lichterkönigin in die Barockkirche einziehen. Die A-cappella-Gruppe aus Lettland hat zahlreiche internationale Chorwettbewerbe gewonnen, die Sängerinnen sind musikalische Botschafter ihres Landes und haben bereits früher bei „Märchen im Michel“ die Zuhörer mit ihren glockenhellen, feinen Stimmen begeistert.

Musikalisch ähnlich stimmgewaltig ist der Neue Knabenchor Hamburg, der mit 55 Jungen und jungen Männern abends dabei sein wird. Die Sänger sind zwischen neun und 25 Jahren alt und werden traditionelle Lieder von Praetorius, Bach und Händel bis hin zum populären „Carol of the Bells“ präsentieren.

Stimmgewaltig: Der Neue Knabenchor Hamburg wird abends auftreten

Chorleiter Jens Bauditz ist mit seinem Chor zum zweiten Mal dabei: „Anderen Kindern zu helfen ist ein so wichtiges Thema und in diesem Konzert auch noch eine sehr erhebende Erfahrung – neben der großen Weihnachtstanne und den Lichtern des Michels um uns herum, vor so großem Publikum, geht das allen Jungen zu Herzen.“

Neue Vorleserin bei Märchen im Michel: Janin Ullmann

Natürlich macht wieder der Autor und Regisseur Eberhard Möbius mit. „Möbi“ gehört bei „Märchen im Michel“ zu den Vorlesern der ersten Stunde. Auch Isabella Vértes-Schütter, Schauspielerin und Intendantin des Ernst Deutsch Theaters, wird wieder dabei sein und die Besucher mit ihrer schönen Stimme begeistern. Schauspielerin Pheline Roggan gehört inzwischen fest zum Vorleser-Ensemble, neu dabei ist in diesem Jahr TV-Moderatorin Janin Ullmann (Pro Sieben). Sie alle treten ehrenamtlich für den guten Zweck auf.

Neben Hauptpastor Röder liest wieder ein Kind eine Geschichte vor, und zwar die Siegerin des Landesvorlesewettbewerbs 2019 in Hamburg. Die zwölf Jahre alte Pauline Martin wird die Geschichte „Das siebte Ei“ vorlesen.

Das Wintermärchen, das von einer Hamburger Bäckerei bis zum königlichen Schloss nach Frankreich führt, hat Jonas Gimmler als Fünftklässler geschrieben und damit den Schreibwettbewerb der Hamburger Märchentage 2018 gewonnen, die vom Abendblatt-Verein unterstützt werden. Ein Großteil der Erlöse aus der Benefiz-Veranstaltung im Michel wird an diese wunderbare Märchen-Initiative gehen, neben der Unterstützung für Kinder alleinerziehender Mütter.

Es gibt abends noch Hörplätze und Restkarten

