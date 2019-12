Hamburg. In Hamburg könnte es bald neben Abschnitten auf Max-Brauer-Allee und Stresemannstraße weitere Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge geben. Hintergrund sind die Überschreitungen der seit 2010 geltenden EU-Grenzwerte für Stickoxide (NOx) von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft – und ein aktuelles Urteil des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts, das dem Abendblatt vorliegt.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hatte aufgrund der an manchen Straßen immer noch zu hohen Belastung gegen den 2017 beschlossenen neuen Luftreinhalteplan geklagt und Verschärfungen der Maßnahmen gefordert. So hatte der Senat etwa aus verkehrlichen Gründen keine Beschränkungen für die Habichtstraße eingeführt, obwohl diese zu den europaweit am stärksten mit NOx belasteten Straßen zählt. Der BUND forderte auch hier Fahrverbote, ebenso wie unter anderem in der Nordkanalstraße und der Spaldingstraße.

Richter schreiben vom „Liftreinhalteplan“ statt Luftreinhalteplan

Die Stadt wird mit der jetzt zugestellten Entscheidung des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts nun verurteilt, den Luftreinhalteplan in der jüngsten Fassung vom 30. Juni 2017 „unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts unverzüglich so fortzuschreiben, dass er die erforderlichen Maßnahmen enthält, um den Zeitraum der Überschreitung des über ein Kalenderjahr gemittelten Immissionsgrenzwerts für Stickstoffdioxid in Höhe von 40 μg/m3 so kurz wie möglich zu halten“, so die Richter.

In allen anderen Teilen allerdings wird die Klage des BUND abgewiesen. Die Verfahrenskosten muss die Stadt tragen. Lustige Randnotiz: In das Urteil hat sich ein Tippfehler eingeschlichen. Statt vom Luftreinhalteplan schreiben die Richter vom „Liftreinhalteplan“. Tatsächlich geht es aber natürlich nicht um das Putzen von Aufzügen, sondern um die Belastung der Luft mit Atemgiften.

Neue Fahrverbote – Gericht hat die Revision zugelassen

Diese Messstation an der Habichtstraße ermittelt die Stickstoffdioxid-Belastung.

Foto: Marcelo Hernandez

Was die Entscheidung zur Luftreinhaltung konkret bedeutet, ist noch nicht genau abzusehen, da die Begründung des Gerichts noch nicht vorliegt. Klar ist: Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) muss beim Luftreinhalteplan deutlich nachbessern und für eine schnellere Verbesserung der Luftqualität sorgen – eine denkbare Maßnahme dabei sind neue Fahrverbote. Ob die Entscheidung das letzte Wort ist, ist allerdings auch noch nicht klar. Das Gericht hat die Revision zugelassen.