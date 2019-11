Hamburg. Viele Zahlen rund um Hamburg sind den meisten bekannt: Sie ist die zweitgrößte Stadt Deutschlands, hat 1,89 Millionen Einwohner, die in sieben Bezirken mit 104 Stadtteilen leben. Doch wo wohnen die jüngsten und wo die ältesten Hanseaten? Wo sind die Wohnungen besonders groß und wo besonders klein? Wo ist die Auto-Dichte besonders hoch und wo stehen die wenigesten Wagen vor der Tür?

65 verschiedene Fragen rund um Hamburg und seine Einwohner beantworten die Hamburger Stadtteilprofile, die das Statistikamt Nord am Donnerstag herausgegeben hat. Umfassende Tabellen mit Tausenden Zahlen und ein interaktiver Atlas zeigen, wie sich Hamburg im vergangenen Jahr entwickelt hat.

Die meisten Hamburger leben in Rahlstedt. Mit seinen fast 92.000 Einwohnern könnte der Stadtteil im Osten Hamburgs rein zahlenmäßig fast als Großstadt durchgehen. Auch in Billstedt (70.000 Einwohner) und Eimsbüttel (58.000) haben viele Hamburger ihren Wohnsitz.

Die am dünnsten besiedelten Stadtteile befinden sich südlich der Elbe. In Moorburg und Altenwerder leben weniger als 50 Personen auf einem Quadratkilometer. Gedrängelt wird hingegen in Hoheluft-West, wo es 18.500 Menschen sind.

Hamburger Stadtteile mit vielen Familien

Hamburg hat sich auf die Fahnen geschrieben, besonders kinder- und familienfreundlich zu sein. Vorwiegend leben Familien mit Kindern in Hamburg am Stadtrand. In Billweder gibt es in mehr als jedem dritten Haushalt Kinder, aber nur in rund jedem zehnten Haushalt in Barmbek-Nord oder St. Georg.

Top 5: Anteil der Haushalte mit den meisten Kindern

Billwerder: 36,6 Prozent Neuallermöhe: 32,5 Duvenstedt: 28 Wohldorf-Ohlstedt: 26,6 Lemsahl-Mellingstedt: 26,5

Top 5: Anteile der Haushalte mit den wenigsten Kindern

Kleiner Grasbrook/Steinwerder: 4,1 Prozent Billbrook: 6,7 Borgfelde: 9,4 St. Georg: 10,2 Hammerbrook: und Barmbek-Nord: jeweils 10,3

Wie groß die Wohnungen der Hamburger sind, variiert ebenfalls sehr stark. In Dulsberg sind die Wohnungen im Durchschnitt rund 53 Quadratmeter groß, in Wohldorf-Ohlstedt haben die Menschen dagegen sehr viel Platz – dort beträgt die Wohnfläche durchschnittlich über 140 Quadratmeter. Der hamburgweite Durchschnitt liegt bei 76 Quadratmetern.

Top 5: Stadtteile mit den größten Wohnungen

Wohldorf-Ohlstedt: 144 Quadratmeter Lemsahl-Mellingstedt: 131 Nienstedten: 125 Reitbrook: 120 Wellingsbüttel: 120

Top 5: Stadtteile mit den kleinsten Wohnungen

Kleiner Grasbrook/Steinwerder: 51 Quadratmeter Dulsberg: 53 Borgfelde: 56 Barmbek-Nord: 57 Hammerbrook: 57

Eigenes Auto oder öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad und Car-Sharing? Diese Frage wird je nach Stadtteil unterschiedlich von den Bewohnern beantwortet. Die höchste Pkw-Dichte ist in Reitbrook zu finden mit 585,5 Wagen je 1000 Einwohnern. Auch in anderen Stadtteilen, die einen eher längeren Weg etwa in die Innenstadt haben oder schlechte Bus- und Bahnanbindungen, besitzt mehr als jeder zweite Bewohner einen Wagen.

Top 5: Die höchste Pkw-Dichte je 1000 Einwohner

Reitbrook: 586 Spadenland: 584 Tatenberg: 576 Lemsahl-Mellingstedt:574 Ochsenwerder: 572

Ein Drittel aller privaten und gewerblichen Elektroautos sind übrigens im Bezirk Hamburg-Mitte gemeldet. Im Stadtteil Neustadt sind es 270 Pkw je 1000 Einwohner, in Hammerbrook 122 und in Bramfeld 95.

Top 5: Die niedrigste Pkw-Dichte je 1000 Einwohner

Kleiner Grasbrook/Steinwerder: 105 Hammerbrook: 134 Billbrook: 148 Billwerder: 160 Veddel: 169

In einigen Hamburger Stadtteilen ist der Anteil der Rentner besonders hoch, in anderen Stadtteilen auffällig niedrig. In Poppenbüttel ist etwa ein Drittel der Bewohner älter als 64 Jahre, in Hammerbrook sind es demgegenüber weniger als vier Prozent. Den höchsten Anteil der unter 18-Jährigen verzeichnen jeweils mit rund 30 Prozent Billbrook und Billwerder. Zum Vergleich: In St. Georg sind nur 10 Prozent der Einwohner minderjährig.

Top 5: Höchster Anteil der 65-Jährigen und Älteren

Poppenbüttel: 32 Prozent Rissen: 29 Wellingsbüttel: 28 Marmstorf: 28 Blankenese: 28

Top 5: Höchster Anteil der unter 18-Jährigen

Billbrook: 32 Prozent Billwerder: 30 Sinstorf: 24 Neuallermöhe: 23 Neuland/Gut Moor: 23

Auch finanziell sind die älteren Hamburger je nach Stadtteil unterschiedlich gestellt. In St. Pauli bezieht mehr als ein Viertel der 65-Jährigen und Älteren Grundsicherung im Alter, in den Walddörfern sind es nur ein Prozent. In Tatenberg, Spadenland und Reitbrook gibt es keinen über 65-Jährigen, der auf Grundsicherung angewiesen ist.

Top 5: Höchster Anteil der 65-Jährigen und Älteren mit Grundsicherung