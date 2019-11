Hamburg. Weltpremiere in Hamburg: Ärzte im Katholischen Marienkrankenhaus haben mit einem neuen Verfahren erstmals weltweit eine defekte Herzklappe einer Patientin repariert.

Die 79-Jährige litt an einer sogenannten Mitralklappeninsuffizienz. Das bedeutet, dass die beiden Segel der Herzklappe zwischen linkem Vorhof und linker Herzkammer nicht mehr richtig schließen. Die Patientin litt deswegen unter starker Luftnot.

Implantat wird auf natürliches Klappensegel gesetzt

Da ein herzchirurgischer Eingriff wegen mehrerer schwerer Vorerkrankungen nicht infrage kam und auch andere etablierte Katheterverfahren nicht möglich waren, entschlossen sich der Chefarzt der Kardiologie, Prof. Ulrich Schäfer, und sein Team, bei der Frau ein neues Verfahren anzuwenden: Sie schoben von der Leiste aus über eine Vene einen Katheter bis ins linke Herz vor und setzten dann durch diesen Katheter ein neues Mitralklappensegel ein, das auf dem hinteren natürlichen Klappensegel mit fünf Schrauben befestigt wurde.

Dabei wird, quasi huckepack, das natürliche Segel nach vorne verlängert, so dass die Klappe wieder richtig schließt. An dem anderthalbstündigen Eingriff waren auch der Herzchirurg Dr. Ralf Bader aus der Asklepios Klinik St. Georg und Dr. Felix Kreidel aus Mainz beteiligt.

Der Patientin geht es nach dem Eingriff deutlich besser

„Besonders aufregend war, dass es sich hierbei nun um die weltweite Erstanwendung im Menschen handelte und die Patientin sich bewusst sein musste, dass es bisher keine klinischen Erfahrungen mit diesem Klappensystem beim Menschen gab“, sagt Schäfer.

Das Verfahren wurde bisher nur in einer Studie im Rahmen einer offenen Herzoperation an 59 Patienten erprobt. Doch der Aufwand hat sich gelohnt: Der Patientin gehe es jetzt deutlich besser, sagt Schäfer.

Prof. Ulrich Schäfer mit der Patientin wenige Tage nach dem Eingriff an ihrem Herzen.

Foto: Marienkrankenhaus/Bertram Solcher

Um den Eingriff durchführen zu können, erhielten die Ärzte eine Einzelfallgenehmigung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Diese Genehmigung sei auch nur erteilt worden, weil das Implantat, wenn es nicht richtig sitze, auch ohne Problem wieder per Katheter entfernt werden könne, sagt Schäfer.

Im nächsten Schritt soll die Methode in einer kleinen Studie mit insgesamt zehn Patienten im Marienkrankenhaus und einer Klinik in Bern erprobt werden. Dann folgen weitere Studien. Wenn alles ohne Problem verlaufe, könnte das neue Verfahren laut Schäfer frühestens 2023 in den Markt eingeführt werden

Paradigmenwechsel in der Herz-Therapie

„Nach unserer Einschätzung wird dieses Verfahren einen Paradigmenwechsel in der Therapie von Mitralklappenerkrankungen herbeiführen. Insbesondere für Patienten mit einem hohen Risiko für einen offenen herzchirurgischen Eingriff könnte diese Therapie künftig von großer Bedeutung sein“, sagt Schäfer.

Das sind Patienten, bei denen aufgrund ihres hohen Alters oder schwerer Vorerkrankungen das Risiko für eine Operation sehr hoch ist.