Kirsten Boie wird neue Hamburger Ehrenbürgerin

Hamburg. Die Hansestadt Hamburg hat eine neue Ehrenbürgerin: Die Kinderbuchautorin Kirsten Boie erhält die höchste Auszeichnung, die Hamburg zu vergeben hat. Das bestätigte die Senatspressestelle am Dienstag dem Hamburger Abendblatt.

Die 69-jährige Hamburgerin zählt zu den bekanntesten Kinder- und Jugendbuchautoren Deutschlands. Mehr als 100 Bücher hat die die ehemalige Gymnasiallehrerin bereits veröffentlicht, darunter die Reihe "Wir Kinder aus dem Möwenweg" und "Der kleine Ritter Trenk".

CDU: Boie ist eine würdige Ehrenbürgerin Hamburgs

Ehrenbürger sind derzeit die Unternehmer Michael Otto und Hannelore Greve sowie Ballett-Chef John Neumeier und HSV-Legende Uwe Seeler. Zu den früheren Ehrenbürgern, die bereits verstorben sind, zählten unter anderem Otto von Bismarck, Johannes Brahms, Helmut und Loki Schmidt, Siegfried Lenz sowie die Unternehmer Alfred Toepfer und Kurt A. Körber.

"Kirsten Boie ist eine würdige Ehrenbürgerin Hamburgs", sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende André Trepoll. Mit mehr als 100 in zahlreiche Sprachen übersetzten Kinder- und Jugendbüchern sei ihr Erfolg als Hamburger Schriftstellerin beispiellos. "Ihre zahlreichen Auszeichnungen und Preise sprechen für sich", sagte Trepoll. "Ich selbst lese meinen Kindern häufiger aus ‚Wir Kinder aus dem Möwenweg‘ vor. Trotz Digitalisierung ist das Buch gerade für unsere Kinder wichtiger als das Smartphone." Der CDU-Politiker hob zudem hervor, dass Kirsten Boie die Begeisterung für das Lesen und das Eintauchen in bunte und aufregende Welten von klein auf an wecke. "Hamburg kann zu Recht stolz auf Kirsten Boie sein.“

