Hamburg. In Hamburg gehen fast 85 Prozent aller Grundschulkinder bis 16 Uhr in die Schule. Das geht aus dem dritten Bericht über das Ganztagsschulangebot in Hamburg hervor, den Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Sonntag vorlegte. „Fast 85 Prozent aller Grundschüler bleiben nachmittags in der Schule. Damit ist Hamburg bundesweit Spitzenreiter“, sagte Rabe.

Bis zum Schuljahr 2011/12 waren lediglich 53 der 204 staatlichen Hamburger Grundschulen Ganztagsschulen. In nur drei Jahren wurden bis zum Schuljahr 2014/15 alle weiteren Grundschulen ausgebaut.

Kantinen in den meisten Grundschulen verbessert

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) ist mit der Ganztagsbilanz zufrieden (Archivfoto).

Auch die Kantinensituation konnte bei den meisten Grundschulen weiter verbessert werden – an vielen Standorten müssten die Kinder jedoch in drei Schichten essen. Auffällig seien die sehr unterschiedlichen Konzepte für die Schulaufgaben.

Zwar könnten die Kinder an mehr als 90 Prozent aller Schulen nachmittags Schulaufgaben erledigen. Fest organisierte Angebote mit pädagogisch betreuten Zeiten gibt es jedoch noch nicht an allen Schulen. „Am besten ist es, wenn in allen Schulen die Schulaufgaben nachmittags im Ganztag erledigt werden können. Hier gibt es noch Handlungsbedarf“, sagte Rabe.