Hamburg. Seit heute Morgen, 8.25 Uhr, sind "Die Pfefferkörner" wieder auf Sendung. In den neuen Folgen hat auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) einen Gastauftritt. Es ist die Jagd nach Verbrechern in einer Zeit, da ganz Hamburg in Goldfieber ist.

Millionär Michael Gödeke (Hans Peter Korff) hat irgendwo in der Stadt eine Kiste mit Gold vergraben. Pfefferkörner aus der ganzen Welt eilen bei der Suche zu Hilfe. Für zwei Szenen war auch der Bürgermeister bei den Dreharbeiten im Sommer mit dabei. Schließlich überreicht Pfefferkorn Femi (Spencer König) dem Bürgermeister und früheren Finanzsenator den Goldschatz. Tschentscher: „Es hat viel Spaß gemacht.“ Schade nur, dass dieser Fund nicht dem aktuellen Hamburger Haushalt zugute kommen kann..

Drehen den neuen Kinofilm in der Müllverbrennungsanlage Stapelfeld (v. l.): Caspar, Leander (beide 12), Charlotte (9), Linda, Emilia (beide 12).

Foto: Georg Wendt / dpa

Die Folge mit Tschentscher wird am Sonnabend, 7. Dezember, 8.50 Uhr, in der ARD gesendet. "Die Pfefferkörner" wurden produziert von der Letterbox Filmproduktion im Auftrag der ARD unter Federführung des NDR für Das Erste.