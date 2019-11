Hamburg. Wilhelm Wieben war wohl der Inbegriff des eleganten und zurückhaltenden Hanseaten. Der langjährige Sprecher der Tagesschau, der im vergangenen Sommer 84-jährig starb, war nicht nur stets akkurat gekleidet, sondern umgab sich auch in seiner Wohnung in Winterhude mit edlen Gegenständen.

So arbeitete er an einem französischen Jugendstil-Schreibtisch mit passendem Armlehnsessel und benutzte sogar im Alltag ein Tee- und Essgeschirr der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin. Außerdem trug er im Laufe seine Lebens eine ganze Sammlung von Kleinodien zusammen: Figuren und Vögel von KPM, Kunst, Silberwaren und Glasobjekte.

Nachbarn kamen zur Auktion

Am Sonnabend nun kam die edle Sammlung des Tagesschau-Sprechers unter den Hammer. Versteigert wurden die rund 200 Positionen aus seinem Besitz im Auktionshaus Kendzia, zu dem der Verstorbene eine lange Verbindung hatte. "Er wohnte nur wenige Meter entfernt, schlenderte oft vorbei. Ein ausgesprochen angenehmer, intelligenter Mensch", erinnert sich Mitinhaber Karl Uebach.

Rund 50 Bieter kamen persönlich zu der Auktion, daneben gab es aber auch noch viele Interessenten, die ihre Gebote per Telefon abgaben. "Unter den Interessenten waren auch einige Nachbarn von Herrn Wieben, die ein Andenken an ihn ersteigern wollten", sagt Uebach.

Gemälde, Uhr, Porzellan

Besonders groß war das Interesse an Stücken mit Hamburg-Bezug. So schnellte der Preis für das Gemälde „Blick von der Lombardsbrücke auf die Binnenalster" von Paul Gustav Burghardt (1890-1970) von 500 auf 1200 Euro im Preis in die Höhe. Die Chopard-Uhr des Tagesschau-Sprechers ersteigerte ein Bieter für 1700 Euro.

Gefragt waren auch die zahlreichen Porzellanfiguren, die Wieben gesammelt hatte. Eine Figur aus der Manufaktur KPM „Allegorie der Kontinente - America", Ausrufpreis 350 Euro, wurde für 1100 verkauft. Das edle KPM-Porzellan-Geschirr, an dem Wieben auch im Alltag gegessen hatte, schnellte im Preis auf 7200 Euro in die Höhe.

Wilhelm Wieben 1989 an seinem Schreibtisch. Für das Möbelstück fand sich noch kein Käufer.

Foto: imago stock&people

Erinnerungen an den Onkel

Beim Verkauf des Service, aber auch bei vielen anderen Gegenständen, hatte der Neffe des einstigen Tagesschau-Sprechers, Arne Wieben, wehmütige Gefühle. "Von diesem Geschirr habe ich noch selbst gegessen, als ich bei meinem Onkel zu Gast war", erzählt er dem Abendblatt. "Er hatte einen ganz besonderen, außergewöhnlichen Stil." Er selbst habe aber immer "höllisch aufpassen" müssen, dass beim Essen von dem edlen Porzellan nichts zu Bruch ging. "Das hätte sonst ziemlich großen Ärger gegeben."

Insgesamt wurden etwa Dreiviertel aller angebotenen Stücke am Sonnabend versteigert. Kein Käufer fand sich bislang für Wiebens alten Schreibtisch, nur die Schreibtischlampe wurde verkauft. "An dem Schreibtisch muss vielleicht noch mal jemand etwas länger sitzen und schauen, ob er sich an ihm wohlfühlt", sagt Karl Uebach. "Dann findet er bestimmt noch einen neuen Besitzer."