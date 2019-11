Hamburg. Das Ringen um die Zukunft der Pfadfinder vom Stamm St. Andreas in Harvestehude, denen nach 70 Jahren der Rauswurf droht, geht weiter. Immerhin geht Propst Martin Vetter nun einen Schritt auf die Pfadfinder zu: Am Donnerstagabend um 18.30 Uhr soll es ein erstes Gespräch zwischen Propst und den Pfadfinder-Eltern geben.





„Die Pfadfinder gehören zur Gemeinde“, hatte Propst Martin Vetter vom Kirchenkreis-Ost am Dienstagabend vor dem Eingang zum Gemeindehaus den jungen Pfadfindern noch gesagt. Rund 300 Pfadfinder und Unterstützer hatten am Dienstag bei Lagerfeuer und Gesang vor der Kirche an der Bogenstraße gegen das mögliche Aus protestiert und den Propst direkt angesprochen. Der wollte am liebsten schnell in die Sitzung, zeigte sich dann aber doch gesprächsbereit.

Pfadfinder-Rauswurf? Kirchengemeinderat schweigt bislang

Bislang hatten Pastor Kord Schoele, der Propst und der Kirchengemeinderat noch gar nicht mit den Pfadfindern gesprochen. Stattdessen finden die Sitzungen des Kirchengemeinderates hinter verschlossenen Türen statt. Das hatte Stammesführer Artus Tiedgens immer wieder kritisiert. „Wir fordern eine Bestandsgarantie für die Pfadfinderarbeit als Gemeindejugend in unseren Räumen und die Wiederaufnahme der Gespräche unter Leitung von Bischöfen Fehrs.“ Versicherungs- und datenschutzrechtliche Probleme sollen die Gründe für das mögliche Ende der Pfadfinder sein. Genaues weiß nur der Kirchengemeinderat – doch der schweigt bislang.





Auch die Politik macht sich für die Zukunft der Pfadfinder stark. Danial Ilkhanipour, SPD-Bürgerschaftsabgeordneter, war bei der Demo vor Ort und hat bereits Ersatzräume für die Adventsfeier der Pfadfinder an der Jugendmusikschule besorgt. Eine langfristige Lösung sei das aber nicht. „Das wird schwer, neue Räume zu finden. Ich hoffe auf ein Umdenken von Seiten der Kirche“, so Ilkhanipour.





Am Montag, 25. November, tagt der Kirchgemeinderat erneut um 18.30 Uhr. Dann werden die Pfadfinder wieder vor der Kirche demonstrieren.