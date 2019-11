Hamburg. Der Winterdom auf dem Heiligengeistfeld läuft noch bis zum 8. Dezember. Die Bezirksversammlung Mitte beschäftigt sich am heutigen Donnerstag schon mit dem Sommerdom 2021, denn die Koalition aus SPD, CDU und FDP will die Traditionsveranstaltung verlängern. Den Abgeordneten liegt ein Antrag der drei Fraktionen im Bezirk Mitte vor, in dem eine Ausweitung des Sommerdoms 2021 um eine Woche, von vier auf fünf Wochen, gefordert wird.

Die Begründung: „Um steigende Kosten unter anderem für Sicherheitsmaßnahmen und Nachhaltigkeit zu kompensieren und einem Besucherrückgang entgegenzutreten, erscheint eine Verlängerung des Sommerdoms als eine passende Maßnahme“, sagte SPD-Fraktionschef Tobias Piekatz. Dadurch könne zudem eine Weiterentwicklung des Doms gesichert werden, sodass diese wichtige Veranstaltung für Hamburg zukunftsfähig bleibe.

Grüne haben weitere Forderungen

Die oppositionellen Grünen im Bezirk Mitte beschäftigen sich auch mit der Veranstaltung – und haben eine weitere klare Forderung: „Für den Dom erwarten wir neue Konzepte, in denen einerseits attraktive Angebote auch für die Menschen aus dem Stadtteil geschaffen und andererseits umweltschonende Maßnahmen, beispielsweise zur Müllvermeidung, konsequent eingeführt werden“, sagte Fraktionschef Manuel Muja dem Abendblatt.

Einer Verlängerung des Sommerdoms stehen die Grünen „zwar kritisch gegenüber, aber unter Berücksichtigung der genannten Kriterien kann darüber offen diskutiert werden“, sagte Muja. Wenn in zweieinhalb Wochen der Winterdom auf dem Heiligengeistfeld endet, steht als Nächstes der Frühlingsdom vom 27. März bis 26. April 2020 auf dem Programm.