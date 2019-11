Hamburg. "Tagesschau"-Sprecher Jan Hofer beweist am Mittwoch erneut Humor: Er zeigt sich als Protagonist im ersten Video der Nachrichtensendung auf der sozialen Video-Plattform TikTok. Dabei wechselt er zum Song "My Type" der amerikanischen Rapperin Saweetie mehrmals den Look seiner Krawatte – vom Burger-Print über die Foto-Krawatte bis zum ARD-Logo-Muster.

"Tagesschau" mit erstem Video auf TikTok

Mit diesem Video startet die "Tagesschau" ihre Präsenz auf einer der aktuell am stärksten wachsenden Social-Media-Plattformen, die besonders bei jungen Nutzern beliebt ist. "Wir probieren etwas aus" heißt es dazu auf dem Twitter-Kanal der Nachrichtensendung. Das zugehörige Video beginnt mit dem Ausschnitt einer Moderation von Susanne Daubner und den Worten "Rätselhafte Bilder erreichen uns aus dem Internet".

Dazu werden einige Sekunden des Jan-Hofer-Videos gezeigt. Außerdem stellt die "Tagesschau" typische Funktionen – von Effekten und Filtern bis zur Synchronisierungen – sowie weitere Akteure wie die Nachrichtensprecherinnen Linda Zervakis und Judith Rakers vor.

Wir probieren etwas aus: Die tagesschau gibt's jetzt auch auf TikTok. https://t.co/H1v2Y3zU0h pic.twitter.com/7gvnyUoxq0 — tagesschau (@tagesschau) November 20, 2019

Journalistische Inhalte für junge Zielgruppe

Mit dem neuen Social-Media-Auftritt möchte die "Tagesschau" neben journalistischen Inhalten für eine junge Zielgruppe auch "einen humorvollen Blick hinter die Kulissen" gewähren, heißt es in einer Meldung des NDR. "Wir haben den Auftrag, als Tagesschau die gesamte Gesellschaft zu erreichen – und sind daher auch auf Drittplattformen vertreten, die für unser Publikum relevant sind", so Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur von ARD-aktuell.

TikTok ist ein chinesisches Videoportal, das im August vergangenen Jahres mit der in Deutschland populären Playback-Video-App Musical.ly zusammengelegt wurde. User stellen darauf kurze, selbstgedrehte Videos online, die sie mit Songs oder bekannten Filmszenen hinterlegen. Hinter der App steht das chinesische Internet-Technologieunternehmen ByteDance.