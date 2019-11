Stade wird niedergebrannt, Altona eingeäschert. Heerhaufen plündern Blankenese, ziehen nach Buxtehude, belagern Tönning. Brokdorf und Drochtersen werden wichtige Brückenköpfe – und Hamburg gerät immer wieder zwischen die Fronten.

Doch die vielen Kriegs- und Raubzüge um Hamburg sind nur der regionale Widerschein ungleich größerer Konflikte: Im Großen Nordischen Krieg verliert Schweden seinen Status als Großmacht, dringt Russland auf die Ostsee vor, wird Preußen zu einem wichtigen Faktor in der europäischen Politik.

Auch Dänemark, England, Holland, Frankreich, Sachsen, Polen und sogar die Türkei sind in Kämpfe um den Norden des Kontinents verwickelt. Als die Gegner vor 300 Jahren – am 22. November 1719 – endlich Frieden schließen, ist ein anderes Europa entstanden: mit einer neuen Landkarte, neuen Bündnissen und neuen Mächten.

Hamburg rettet sich dank seiner gewaltigen Festungswerke vor Raub und Zerstörung. Die 21 Bastionen machen die reiche Handelsstadt so uneinnehmbar, dass Zar Peter der Große einmal sogar seine Truppen vor den Toren lagern lässt und am Gänsemarkt in aller Ruhe eine Opernaufführung besucht.

Bremen, Verden, Vorpommern und Wismar sind schwedisch

Schon im Dreißigjährigen Krieg hat sich die teure Investition in die gewaltigen Verteidigungsanlagen um Alster und Elbe bezahlt gemacht. Nach seinem Ende herrscht Schweden mit dem stärksten Heer seiner Zeit über die Ostsee. Auch das Herzogtum Bremen, Verden, Vorpommern und Wismar sind schwedisch. Doch der junge König Karl XII. ist zu unerfahren für den Respekt seiner Feinde. Dänemark, Sachsen und Russland wollen ihm die Provinzen an der Süd- und an der Ostküste entreißen.

Karls Gegner sind sein Cousin Friedrich IV. von Dänemark, August der Starke von Sachsen-Polen und der große Zar Peter in Russland. Auch Norddeutschland wird Kriegsschauplatz. Im April 1700 besetzen die Dänen mehrere Orte in Holstein-Gottorf, schließen Tönning ein und beschießen die Stadt mit Granaten. Im März 1710 ziehen 19.000 Dänen gegen Wismar, im September belagern sie Stralsund.

Zwei Jahre später marschiert eine dänische Armee in das schwedische Herzogtum Verden ein. Im Hauptsitz Stade schlagen die Schweden einen Aufstand der kriegsmüden Bürger brutal nieder. Es nützt ihnen nichts: Im Juli 1712 sammeln sich dänische Truppen in Blankenese und plündern die Vorräte des Fischerdörfchens. Am 31. Juli 1712 setzen die Soldaten auf 150 Schiffen bei Brokdorf und Drochtersen über die Elbe. Sie erobern Buxtehude und die stark befestigte Schanze an der Mündung der Schwinge in die Elbe. Dann führen sie die gefürchtete Artillerie der mit ihnen verbündeten Sachsen heran.

Schweden rücken nach Altona vor

Stade ist damals die größte Festung im Lande. Die Schweden schützen sich, indem sie die Deiche durchstechen und das Vorland fluten. Doch die Sachsen beschießen die Stadt mit schweren Belagerungsgeschützen über das Wasser hinweg. Vergeblich versuchen Stadträte, den dänischen König im nahen Agathenburg milde zu stimmen. Als auch noch die Pest ausbricht, muss Stade kapitulieren. Am Ende ist die Stadt zu großen Teilen zerstört. Danach erobern die Dänen auch das Herzogtum Bremen.

Altona, damals dänisch, wird 1713 im Großen Nordischen Krieg belagert und in Brand gesetzt.

Foto: akg-images / Historisches Auge

Der berühmte schwedische General Magnus Stenbock will Rache und rückt mit einem überlegenen Heer aus Mecklenburg vor. Im Januar 1713 steht er vor dem damals dänischen Altona. Die Stadt besitzt weder Soldaten noch Mauern. Einziger Schutz sind ein altes hölzernes Tor und ein bereits eingefallener Graben.

Um acht Uhr morgens fährt Stenbock in einer Kutsche mit sechs schwarzen Pferden am Rathaus vor. Die Ratsherren bitten um Gnade: Altona habe sich von dem großen Stadtbrand 1711 und der Pest noch nicht wieder erholt. Doch der General will 100.000 Reichs­taler. Als die Räte erklären, die riesige Summe nicht aufbringen zu können, sperrt er sie ein.

Nun behaupten die Räte, es gebe nicht genug Bargeld in der Stadt, denn das meiste liege auf Hamburger Banken. Prompt reitet der General mit Gefolge dorthin, doch die Bankiers schütteln die Köpfe: Es sei kein Geld vorhanden. Daraufhin erklärt Stenbock, er wäre auch mit der Hälfte zufrieden.

Doch als die Räte auch diese Summe nicht bis zum nächsten Tag auftreiben können, lässt der Schwede die Glocken läuten. Seine Soldaten treiben die Einwohner aus der Stadt und zünden um Mitternacht die Häuser mit Pechkränzen und Fackeln an.

In der Breiten Straße verschanzen sich Brauknechte, schlagen die schwedischen Soldaten tot und retten so ihre Brauerei vor der Vernichtung. Die meisten Altonaer aber fliehen nach St. Pauli. Weil die Hamburger ihre Tore geschlossen halten, harren Männer, Frauen und Kinder auf dem Hamburger Berg bei eisiger Kälte in selbst gegrabenen Sandlöchern aus.

Nach Karls Tod gibt Schweden auf und schließt Frieden

Europas Herrschaftshäuser sind über die brutale Kriegsführung empört. Stenbock selbst schreibt, seit dieser Tat habe er keinen glücklichen Tag mehr erlebt. Als ihn die Dänen mit Russen und Sachsen angreifen, zieht er sich nach Tönning zurück. Im Mai 1713 muss er sich dort ergeben. Den Rest seines Lebens sitzt er in dänischer Festungshaft, wo er sich als Miniaturschnitzer die Zeit vertreibt. Wie er es schaffte, aus dem Stoßzahn eines Narwals eine unglaublich filigrane Kette von 4802 kleinen Ringen mit oft nur einem Viertelmillimeter Durchmesser zu zaubern, ist bis heute wissenschaftlich ungeklärt.

Seeschlacht bei Gangut am 27. Juli 1714. Wieder hatten die Russen Schweden eine schwere Niederlage zugefügt.

Foto: culture-images / culture-images/fai

Der Krieg geht weiter. Die Welfen fürchten, wie vorher von den Schweden jetzt durch die Dänen von der Nordsee abgeschnitten zu werden. Doch im nächsten Jahr wird der Kurfürst von Hannover als Georg I. König von Großbritannien und Irland, und die englische Flotte greift in den Krieg ein. Nach Karls Tod gibt Schweden auf und schließt endlich Frieden. Die Ostsee wird ein europäisches Meer. Neue Handelswege führen von England und Holland über Russland bis nach China – und selbst die beiden North-Stream-Pipelines zu den Gasfeldern Sibiriens sind indirekt Ergebnis einer Entwicklung, die mit dem ersten Friedensvertrag vom 22. November 1719 zu Stockholm begann.