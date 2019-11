Grandiose Palazzo-Premiere mit Michael Kubenz und Ehefrau Petra van Bremen, Star-Köchin Cornelia Poletto und Ehemann Rüdiger Grube (von links).

Foto: Andreas Laible / Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Der Palazzo-Spiegelpalast vor den Deichtorhallen hat am Freitagabend seinen Vorhang geöffnet – und sofort war sie wieder da, die Magie. Die Dinner-Show von Cornelia Poletto läuft nun bereits in der sechsten Saison, allein in der vergangenen Spielzeit haben mehr als 27.000 Gäste das besondere Spektakel mit Artisten, Musikern, Tänzern und natürlich hervorragendem Essen genossen. Zur Premiere servierte Cornelia Poletto Vitello tonnato, eine Suppe unter dem Motto „Eismeerlachs meets Blumenkohl“, Rücken und Bäckchen vom spanischen Eichelschwein und als Nachtisch Kokosbaiser mit Mascarpone-Creme.

Man wusste kaum, wo man nun hinschauen sollte, überall große Auftritte, auf dem Teller sowie auf der Bühne. Star des Abends war neben der Hamburger Spitzenköchin die US-Amerikanerin Ariana Savalas, ein echtes Glamourgirl mit einer tollen Stimme. Auch die Zauberkünstler Kike Aguilera und Xevi Casals bewiesen, dass es eine neue Generation von Illusionisten zu geben scheint. Es grenzte an Hexerei, was sie vorführten. Das kanadische Duo Myriam & Mathieu trat auf Rollschuhen auf, und plötzlich wusste jeder wieder, warum „Starlight Express“ so ein Erfolg geworden ist. Auf der Gästeliste der Show „Glanz und Gloria“ standen Patrick Bach, Dagmar Berghoff, Susanne Böhm, Christian Rach, Petra van Bremen, Rolf Zuckowski und viele mehr. Das Programm läuft bis zum 8. März 2020.

*

Musiker Rolf Zuckowski und Tim Mälzer bei Hamburgs Spitzen. Der TV-Koch saß auf der Bühne.

Foto: Stephan Wallocha / Gute Leude Fabrik

Hamburgs Spitzen, eine kleine wie feine Veranstaltungsreihe der Gute Leude Fabrik, traf sich passend zum Motto hoch oben über der Alster. Im sechsten Obergeschoss des Le Meridian ging es vor allem um Klimaschutz und Lebensqualität. Was jeder Einzelne dazu beitragen kann, war auch Thema beim Small Talk. HPA-Chef Jens Meier setzt auf mehr Technologie, Planetariumsdirektor Thomas W. Kraupe betonte: „Ich habe gar kein Auto.“

In der anschließenden Diskussionsrunde waren sich Starkoch Tim Mälzer, Unternehmer Michael Otto und Bürgermeister Peter Tschentscher einig, dass mehr passieren muss und Hamburg beim Klimaschutz eine Vorreiterrolle übernehmen soll. Mälzer („Man kriegt Pinneberger aus Pinneberg heraus, aber nicht Pinneberg aus den Pinnebergern“) forderte, die Situation der Landbewohner nicht zu vergessen, die oft auf ihr Auto angewiesen seien. Michael Otto kritisierte den „großen Abstand zwischen Reden und Wissen“.

Der Bürgermeister warb für seinen Ansatz, mit Innovation den Klimaschutz und die Wirtschaft voranzubringen. Mit Blick auf seine Diskussionspartner betonte er die Wichtigkeit einer sozial ausgewogenen Politik. „Wir müssen nicht nur an Ihre Einkommensgruppe denken“, sagte er unter dem Lachen der 150 Besucher.

*

Über die Glückwünsche seines Schwiegervaters freute sich Ismail Özen-Otto am meisten. Mit einem gelungenen Kampfabend hatte sich der Chef des wiederbelebten Hamburger Profiboxstalls Universum die Hoffnung erhalten, das ZDF vom Wiedereinstieg in die Liveberichterstattung vom Profiboxen überzeugen zu können. Michael Otto (76), dessen Tochter Janina (46) seit drei Jahren mit dem Deutschkurden verheiratet ist, drückte den 38-Jährigen fest an sich und sagte: „Du hast eine großartige Veranstaltung organisiert. Universum blüht wieder!“

Das sahen auch die meisten der rund 2000 Gäste, die sich im VIP-Bereich in der Bahrenfelder „Kuppel“ an orientalischen Vorspeisen, Rinder- und Lachsfilet sowie Mousse au chocolat labten, so. Unter ihnen waren HSV-Präsident Marcell Jansen (34) und der frühere Universum-Weltmeister Dariusz Michalczewski (51), den Özen-Otto gern als Sportdirektor verpflichten würde. Einen Vertrag möchte der Deutschpole zwar nicht unterschreiben, wieder öfter in Hamburg sein aber gern. „Ich will mir alles offen halten. Aber in Hamburg fühle ich mich immer sehr wohl“, sagte der „Tiger“, der in Polen mit einem Energydrink Marktführer ist.

*

Eine etwas andere Lesung hat in diesen Tagen Yared Dibaba gehalten. Vor rund 50 Menschen ging es in der Spielbank Hamburg um sein neues Buch „Swatt un Platt“, das im September erschienen ist. Doch bei Dibaba wurde aus der Lesung eine interaktive Veranstaltung mit seinen Zuhörern. Er erzählte von seinen Begegnungen und Erfahrungen, die er auf seinen Reisen gemacht hat – und das alles auf Platt. Die Menschen in den ersten Reihen wurden per Handschlag begrüßt. Immer wieder ließ er auch die Gäste selber zu Wort kommen. „Das Programm war ein gelungener Mix aus Lesung, Stand-up und Dialog. Einfach großartig“, sagt Maik Janßen von der Spielbank Hamburg.

*

Grund zur Freude hatte auch Kurt Dohle. Der Vier-Jahreszeiten-Eigentümer, der das Luxushotel 2013 kaufte, wurde für sein herausragendes soziales Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Der Unternehmer aus dem Rheinland ermöglicht unter anderem mit seiner Kurt und Maria Dohle Stiftung Bildungsprojekte für benachteiligte Jugendliche. Die Auszeichnung wurde auf Gut Lärchenhof in Pulheim bei Köln verliehen, in der Nähe lebt Dohle. Aus diesem Anlass waren auch Vier-Jahreszeiten-Direktor I ngo C. Peters und Frau Christiane angereist. Peters hat für das kommende Jahr große Pläne. Der Weinkeller des Grandhotels soll umgestaltet und danach auch als Ort für Veranstaltungen genutzt werden.

*

Es war noch nicht einmal 19 Uhr, da wurde in der Gin Sul Destillerie schon getanzt. So ist es wohl, wenn viele coole und auffallend gut aussehende Leute (darunter Justus Frederic Hansen und Mr. Goodlife) zusammenkommen. Daniel Fuchs, bekannt als Magic Fox, hatte eingeladen, um seine neue Männer-Kollektion für About You zu feiern. Der 32-Jährige hat 1,9 Millionen Follower bei Instagram, ein großer Erfolg, der jedoch mit viel Arbeit verbunden ist: „Der Druck, ständig liefern zu müssen, auch am Sonntag oder wenn man krank ist, der macht schon was mit einem. Ich glaube nicht, dass es uns Influencern allen gut geht“, erklärte Fuchs sehr selbstreflektiert.

250 Tage im Jahr ist der Experte für Autos, Fitness und Mode unterwegs, bis Weihnachten reist er noch nach Kapstadt, Los Angeles, Finnland und Dubai: „Letztens stand ich morgens um 5 Uhr auf einem Vulkan und dachte: Genießt du jetzt diesen Moment oder machst du sofort eine Story? Diese Sucht auf Mitteilung beschäftigt mich schon.“ Um auf dem Boden zu bleiben, hat er immer noch Freunde, die gar nicht wissen, dass er Magic Fox ist: „Im Fitnessstudio trainiere ich zum Beispiel regelmäßig mit einem Kumpel, der denkt, ich sei Maschinenbauer.“

*

Wer bisher nicht wusste, dass es in der Schweiz ein neues Tal gibt, wurde beim Swiss Business Lunch, zu dem der Schweizer Honorarkonsul und Flughafenchef Michael Eggenschwiler in den Anglo-German Club einlud, eines Besseren belehrt. In Zug gibt es nämlich neuerdings ein „Crypto Valley“, in dem sich viele Start-up-Unternehmen tummeln, die eine neue, digitale Währung und Produkte rundherum entwickeln. Dazu hielt Olaf Hannemann von der CV VC AG (Zug) einen Vortrag.

Das bot genug Zündstoff für weitere Gespräche beim Mittagessen. So manche Gäste, unter ihnen Ian Karan, Kaffeeunternehmer Albert Darboven, Schauspielerin Katharina Schütz, Dehoga-Präsident Franz Klein, Stefanie Stoltzenberg (Strasburger Kreise) sowie Carl-Edgar Jarchow (FDP) diskutierten beim Zürcher Geschnetzelten die Notwendigkeit einer neuen Währung.

*

Zwei leckere Abende haben 160 Gäste in der Gutsküche erleben dürfen. Der ehemalige Berliner Sternekoch Michael Hoffmann war angereist, um zusammen mit seinem alten Kollegen Matthias Gfrörer im Rahmen des Schleswig-Holstein Gourmet Festivals in dem Restaurant in Tangstedt zu kochen. „Das war das erste Mal seit Jahren, dass wir zusammen am Herd standen“, sagt Gfrörer. „Irgendwie war es so, als sei die Zeit stehen geblieben.“ Wegen des Erfolges planen die Köche bereits die nächsten gemeinsamen Aktionen. Am 2. Februar 2020 wird es zudem wieder das Event „Kochen mit Freunden“ bei Gfrörer geben.

*

Modisches Accessoire: Moderatorin Sylvie Meis hat ihre neue Brillenkollektion präsentiert.

Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Dass Brillen mehr als nur eine Sehhilfe sind und Hamburg und Holland mindestens eines gemeinsam haben, das zeigten Model Sylvie Meis und Basketball-Profi Yannick Franke bei einem Event im Hamburger Ding. Die Moderatorin präsentierte zusammen mit Edel-Optics ihre erste Brillenkollektion. Am Rande des Events gab sie außerdem ihrem Landsmann Yannick Franke Hamburg-Tipps für Neuankömmlinge aus den Niederlanden. Der 23 Jahre alte Basketballer war im Sommer zum Bundesliga-Aufsteiger Hamburg Towers gekommen und zeigte sich angetan von seiner neuen Spielstätte.

Auch Meis, die schon seit 2005 in Hamburg lebt, sprach vor allem positiv über ihre Wahlheimat. „Weil Hamburg so eine wunderschöne Stadt ist, ist es eine Freude, sie zu entdecken“, erinnerte sich das Model an ihre ersten Jahre in der Hansestadt. Auf die Frage nach Gemeinsamkeiten zwischen den Niederlanden und seiner neuen Heimat, sagte Yannick Franke nur: „The wea­ther.“ Aber: So schlimm kann das Wetter in Hamburg nicht sein, schließlich ist auch Sylvie Meis geblieben.

*

Die Schauspieler Michael Roll (l.), Andrea Lüdke und Anton Zetterholm bei der Crowne Plaza Party.

Foto: Crowne Plaza Hamburg/Philipp Trochim

Eine Yoga-Session mit Schauspieler Ralf Bauer war einer der Programmpunkte, die die rund 300 geladenen Gäste bei der Relaunch-Party im Crowne Plaza Hotel erwartete. Das Haus in der Nähe der Außenalster wurde für 12,5 Millionen Euro modernisiert, und das war der Anlass für ein Event mit Sushi und Champagner. „Nun mischen wir am Hamburger Hotelmarkt wieder ganz oben mit und freuen uns auf viele begeisterte Gäste“, sagte Direktor Hannes Dreher.

Das wollten sich auch RTL-Moderatorin Susanne Böhm, Mr.-President-Sänger Lazy Dee und Hannelore Lay, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Kinderjahre, nicht entgehen lassen. Auch Dehoga-Präsident Franz Klein und die Schauspieler Michael Roll und J onathan Beck schauten im Crowne Plaza Hotel vorbei.