Hamburg. Der Palazzo-Spiegelpalast vor den Deichtorhallen hat am Freitag Abend seinen Vorhang geöffnet, und sofort war sie wieder da, die Magie. Die Dinner-Show von Cornelia Poletto läuft nun bereits in der sechsten Saison, allein in der vergangenen Spielzeit haben mehr als 27.000 Gäste das besondere Spektakel mit Artisten, Musikern, Tänzern und natürlich hervorragendem Essen genossen. „Ich bin so stolz, hier wieder zu stehen!“, sagte Cornelia Poletto.

Zur Premiere servierte die Gastgeberin Vitello tonnato, eine Suppe unter dem Motto „Eismeerlachs meets Blumenkohl“, Rücken und Bäckchen vom spanischen Eichelschwein und ein sehr sündiges Kokosbaiser mit Mascarpone-Creme. Man wusste kaum, wo man nun hinschauen sollte, überall große Auftritte, auf dem Teller sowie auf der Bühne.

Star des Abends war neben der Spitzenköchin die US-Amerikanerin Ariana Savalas, eine echtes Glamour-Girl mit einer tollen Stimme. Auch die Zauberkünstler Kike Aguilera und Xevi Casals bewiesen, dass es eine neue Generation von Illusionisten zu geben scheint. Es grenzte an Hexerei, was sie vorführten. Das kanadische Duo Myriam & Mathieu trat in Rollschuhen auf und plötzlich wusste jeder wieder, warum „Starlight Express“ so ein Erfolg geworden ist. Unter den Gästen der Show „Glanz und Gloria“ waren unter anderem Patrick Bach, Dagmar Berghoff, Susanne Böhm, Christian Rach, Petra van Bremen, Rolf Zuckowski und viele mehr. Das Programm läuft bis zum 8. Marz 2020.