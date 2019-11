Hamburg. Im Mai 2014 sorgte der spätere Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz mit einem angeblichen Wurf eines Döners auf einen Kölner Passanten für Schlagzeilen, vier Jahre später hatte auch Hamburg einen ähnlich gelagerten Döner-Fall – der nun wiederum vor Gericht landet.

Das war passiert: In der Nacht zum 12. Mai 2018, einem Sonntag, hatte sich ein Kiezbesucher in einem Imbiss an der Reeperbahn einen Döner Kebab bestellt. Da das Fleisch seiner Ansicht nach aber kalt serviert wurde, reklamierte er seine Speise.

Döner-Kunde geschlagen und getreten

Daraufhin rasteten zwei 36 und 44 Jahre alte Angestellte des Lokals aus und warfen ihrem Kunden den Döner ins Gesicht. Damit nicht genug – gemeinsam mit weiteren, unbekannt gebliebenen Tätern schlugen und traten die Döner-Verkäufer erheblich auf den Gast ein.

Das Opfer erlitt einen Nasenbruch, Prellungen am linken Auge und am Oberkörper sowie Rückenschmerzen. Die Imbiss-Mitarbeiter müssen sich nun am kommenden Donnerstag, 21. November, am Amtsgericht Hamburg wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten (Aktenzeichen 2011 Js 722/18).