Hamburg. Der tragische Unfalltod der jungen Mutter hatte viele Menschen in Hamburg bewegt: Anfang Mai 2018 war die 33 Jahre alte Saskia Sch., die mit ihrem Rad auf der Osterstraße unterwegs war, von einem abbiegenden Lkw überrollt worden. Die 33 Jahre alte Altenpflegerin erlitt schwerste innere Verletzungen und starb noch am Unfallort. Sie hinterließ zwei kleine Kinder.

Seit Donnerstag steht nun der 49 Jahre alte Lkw-Fahrer, der wegen fahrlässiger Tötung angeklagt ist, vor dem Amtsgericht Hamburg. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, durch Unachtsamkeit den Tod der zweifachen Mutter verschuldet zu haben. Im Prozess bestritt der 49-Jährige seine Schuld: Er habe an jenem Tag zunächst vor der roten Ampel am Eppendorfer Weg gehalten und sei nach rechts in die Osterstraße eingebogen. Im Rückspiegel habe er dann einen Gegenstand hinter dem Lkw liegen sehen. Er sei ausgestiegen und habe die überrollte Radfahrerin hinter dem Antriebsrad entdeckt.

Tote Radfahrerin – Zeugen hörten Schrei und Knall

Am Donnerstagvormittag haben zwölf der insgesamt 23 für den Tag geladenen Zeugen ausgesagt. Mehrere Zeugen gaben an, einen Schrei und dann einen Knall gehört zu haben. Eine Zeugin sagte aus, dass der Lkw die 33-jährige mit der Front erfasst und „vier bis fünf Sekunden“ vor sich hergeschoben habe, bis sie schließlich mit ihrem Fahrrad unter die Räder geriet.

Der genaue Standort der Radfahrerin Saskia Sch. kurz vor der Kollision ist jedoch unklar. Möglicherweise wollte sie vom Eppendorfer Weg die Osterstraße geradeaus überqueren. Ein anderer Zeuge sagte, er habe nicht gesehen, dass der Lkw den Blinker nach rechts gesetzt habe.

Freundin der Getöteten erhebt schwere Vorwürfe

Die 33-Jährige hatte schwerste Verletzungen und innere Blutungen im Oberkörperbereich erlitten. Sie hatte wenige Minuten nach dem Unfall das Bewusstsein verloren und war noch an der Unfallstelle gestorben. Das tragische Geschehen setzte damals eine Diskussion über den verpflichtenden Einbau von elektronischen Abbiege-Assistenten in Lkw in Gang.

Eine Freundin der getöteten Mutter erhob schwere Vorwürfe gegen den Angeklagten. Dieser habe sich bisher mit keinem Wort bei den hinterbliebenen Kindern von Saskia Sch. entschuldigt. Die Kinder, 8 und 9 Jahre alt, seien nach wie vor „totunglücklich und traumatisiert“.

Ob noch am Donnerstag ein Urteil verkündet wird, stand am Mittag noch nicht fest.

Tragischer Unfall in Eimsbüttel