Til Schweiger eröffnet Pizzeria auf der Uhlenhorst

Hamburg. Auf der Uhlenhorst eröffnet in Kürze ein neues Restaurant. Nichts ungewöhnliches, denn der Stadtteil gilt als einer der Gastro-Hot-Spots der Stadt. Aber wenn sich dahinter einer der bekanntesten deutschen Schauspieler verbirgt, ist das eine Nachricht wert. Til Schweiger wird künftig an der Papenhuder Straße 49 das Lokal „Henry likes Pizza“ betreiben. Los geht es am 15. November ab 17 Uhr.

Das Restaurant hat 35 Plätze. Früher war hier die Heimat von dem Szeneitaliener Gusto fino. Bereits 2017 sicherte sich der Wahlhamburger die Fläche in dem angesagten Stadtteil. Mit Gastronomie kennt sich der vierfache Vater bereits aus, vor drei Jahren eröffnete der 55-Jährige das „Barefood Deli“ an der Lilienstraße in der Hamburger Innenstadt.