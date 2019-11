Hamburg. Gute Nachrichten für Nutzer von Diensträdern: Der Bundestag hat die weitere steuerliche Förderung von Diensträdern beschlossen. Dafür hatten sich zuvor nach Angaben des Hamburger CDU-Bundestagsabgeordneten Christoph Ploß der Verkehrsausschuss und der Finanzausschuss ausgesprochen.

Hamburger Unternehmen profitieren davon

„Arbeitgeber bekommen die Möglichkeit, geldwerte Vorteile von Dienstfahrrädern an den Arbeitnehmer in Zukunft pauschal zu besteuern“, so Ploß. „Die monatliche Besteuerung von 0,5 Prozent des Listenpreises bleibt bestehen. Letztlich gibt es also mehr Möglichkeiten und attraktivere Rahmenbedingungen für die Anschaffung von Dienstfahrrädern.“

Die Pauschalbesteuerung gelte sowohl für Elektrofahrräder als auch für normale Fahrräder, so der CDU-Bundestagsabgeordnete. Viele Hamburger Unternehmen und Behörden setzten immer stärker auf Dienstfahrräder und würden daher profitieren.

Anreize, auf das Fahrrad umzusteigen

„Darüber hinaus werden wir mit dem Jahressteuergesetz auch batterie- und wasserstoffbetriebene Elektroautos fördern“, so Ploß. So sollten privat genutzte Dienstwagen bis 2030 nur mit 0,5 Prozent des Listenpreises versteuert werden. Fahrzeuge, die weniger als 40.000 Euro kosten, nur mit 0,25 Prozent, so Ploß.

„Als CDU haben wir die Rahmenbedingungen für Unternehmen und Mitarbeiter verbessert, die auf Dienstfahrräder setzen wollen“, sagte der CDU-Mann. „So schaffen wir Anreize, auf das Rad umzusteigen. Darüber hinaus werden wir nicht nur batteriebetriebene Elektroautos steuerlich fördern, sondern setzen auch auf Wasserstoff.“