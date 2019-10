Hamburg/Berlin. Die Bundesregierung müsse mehr Maßnahmen ergreifen, um die vereinbarten Klimaziele zu erreichen. Drei Familien aus dem Norden, die schon jetzt die Folgen des Klimawandels zu spüren bekämen, mahnen dies seit Längerem an. Doch nach neusten Berechnungen von Experten wird Deutschland das vereinbarte Ziel nicht einhalten. Deswegen verklagen die Familien, die landwirtschaftliche Betriebe führen, nun die Bundesregierung.

Am heutigen 31. Oktober wird die erste Klimaklage gegen den Bund vor dem Verwaltungsgericht in Berlin verhandelt (der Reformationstag ist dort kein Feiertag). Unterstützt werden die Familien von der Umwelt-Organisation Greenpeace. Gemeinsam wollen sie die Regierung juristisch zu wirksamem Klimaschutz verpflichten.

Bund hält Klage für unzulässig

„Mit dem Verfehlen des Klimaziels 2020 verletzt die Bundesregierung ihre Pflicht, die Menschen im Land vor den Auswirkungen der Erderhitzung zu schützen", sagt Anike Peters, Klima-Expertin von Greenpeace. Der Bund hatte sich 2007 das Ziel gesetzt, die Emissionen bis 2020 um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Allerdings gab es bisher kein Gesetz, in dem dieses Ziel festgeschrieben war, nur einen „Klimaschutzplan“. Deswegen hält die Bundesregierung die Klage für unzulässig.

Beschlüsse einer Regierung seien keine bloßen politischen Willensbekundungen, sondern juristisch verbindliche Rechtsakte, argumentieren hingegen die Kläger. Die Familien aus dem Alten Land in Niedersachsen, von der Insel Pellworm in Schleswig-Holstein und aus der Lausitz in Brandenburg sehen sich in ihren Grundrechten verletzt.

Sie erleben die Auswirkung des Klimawandels immer wieder. Temperaturerhöhung, Hagel und extreme Niederschläge, drohende Hochwasser, das mache ihnen zu schaffen. "Die Folgen der Erderhitzung bedrohen unsere Existenz“, sagt Johannes Blohm aus dem Alten Land in Niedersachsen.

Familien Blohm

Seit 1560 gibt es den Hof Blohm im Guderhandviertel im Alten Land. Es ist ein reiner Obsthof und wird seit 1999 als zertifizierter Bioland-Betrieb bewirtschaftet. Auf einer Fläche von 21 Hektar werden hauptsächlich Äpfel angebaut. Auch Birnen, Pflaumen und Zwetschen wachsen dort. Bis vor drei Jahren gab auf dem Hof Blohm auch Kirschen. Doch ein fataler Schädlingsbefall im Jahr 2016 habe dazu geführt, dass die Bäume auf einer Fläche von vier Hektar gefällt werden mussten.

Familie Blohm

Im Frühjahr 2017 sei der Hof extremen Niederschlägen, Hagel und Sturm ausgesetzt gewesen und habe massive Schäden durch Staunässe erlitten. Im Dürresommer 2018 litte der Betrieb zusätzlich unter der extremen Hitze und Trockenheit und habe weitere Einbußen verkraften müssen. 2019 hätten viele Apfelbäume der Blohms ihre Blüten im Frühjahr einfach abgeworfen und trugen somit im Herbst kaum Früchte.

Familie Lütke Schwienhorst

Auch in Brandenburg mache sich die Erderwärmung bemerkbar, wo die Familie Lütke aus Brandenburg einen Milch-Betrieb mit Käserei betreibt. Biolandwirt Heiner Lütke Schwienhorst sagte: „Wegen Dürre und Trockenheit waren unsere Ernten in den letzten zwei Jahren schon jeweils um etwa ein Drittel reduziert. Wir Bauern tragen die wirtschaftlichen Konsequenzen dieser Klimapolitik.“

Familie Lütke Schwienhorst

Der Hof Ogrosen umfasst rund 380 Hektar Acker- und 20 Hektar Weideflächen, die Familie hält rund 120 Milchkühe. 2018 machte dem landwirtschaftlichen Betrieb vor allem die Trockenheit zu schaffen. Von Mai bis Ende September habe die Familie nur etwa die Hälfte des gewöhnlichen Heu- und Getreide-Ertrages einbringen können. 2019 führte die Trockenheit zu einer um etwa 30 Prozent geringeren Ernte. Die Folge: Die Familie Lütke Schwienhorst habe Futter zukaufen müssen, um den Bedarf ihrer Milchkühe zu decken.

Familie Backsen

Im Norden des Landes leidet ein landwirtschaftlicher Betrieb ebenfalls an den Auswirkungen des Klimawandels. Die Familie Backsen betriebt den Bio-Hof „Edenswarf“ auf der Nordseeinsel Pellworm, der seit 1703 in Familienbesitz ist. Auf dem Hof werden 200 Rinder gehalten, zudem baut die Familie Getreide an. „Die Halligen und Inseln in der Nordsee sind zuerst betroffen. Der ansteigende Meeresspiegel macht mir große Sorgen, denn die Deiche können irgendwann nicht mehr erhöht werden“, sagt Silke Backsen.

Familie Backsen

Familie Backsen beobachte seit Jahren, wie Wetterextreme zunehmen, beispielsweise Starkregen und Sturmfluten. Die Familie fordert: Der jetzt schon messbare Meeresspiegelanstieg muss durch Klimaschutzmaßnahmen eingedämmt werden, damit der Deich um die Insel auch weiterhin ausreicht und langfristig hält.

Wegen der Trockenheit hätten auch die Backsens Futter für ihre Tiere zukaufen müssen. Eigenen Aussagen zufolge erlitt die Familie im Dürresommer 2018 Ernteeinbußen von etwa 40 Prozent.

Klimaziele würden fünf Jahre später erreicht

Schadenersatz wollen die Familien und Greenpeace nicht. „Sie berufen sich auf ihre Grundrechte in der Schutzpflichten-Dimension und sagen: Ihr müsst mehr tun, um uns zu schützen“, erklärte die Anwältin.

Ein Sprecher des Umweltministeriums sagte dazu, es sei „gutes Recht“ von Greenpeace und den Familien, vor Gericht zu ziehen und auf diese Weise öffentliche Aufmerksamkeit zu suchen und auch Druck für einen besseren Klimaschutz aufzubauen. Sie brächten damit zum Ausdruck, dass der Klimawandel „erhebliche negative Auswirkungen“ habe. Ob die Klage gerechtfertigt sei, entscheide das Gericht. Es gibt in Deutschland bisher keinen Präzedenzfall.

Nach einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrag von Greenpeace wird das Ziel von 2020 erst mit etwa fünf Jahren Verspätung erreicht werden können - daran ändert den Experten zufolge wohl auch das jüngst vereinbarte Klimapaket nichts. „Das ist auf jeden Fall viel zu spät“, sagte Verheyen.

Wichtiger als eine „Punktlandung“ sei aber die Menge der bis dahin ausgestoßenen Treibhausgase, und diese sei insgesamt zu hoch. Die Regierung selbst ging im Mai davon aus, dass im kommenden Jahr nur rund 33 Prozent Treibhausgas-Minderung geschafft werden.

Derzeit ist das Klimaschutzprogramm 2030 in Arbeit, mit dem die Koalition sicherstellen will, dass Deutschland wenigstens sein Klimaziel für 2030 schafft - nämlich eine Treibhausgas-Reduktion von 55 Prozent im Vergleich zu 1990. Das auf den Weg gebrachte Klimaschutzgesetz ist laut Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) eine Antwort auf die Versäumnisse der Vergangenheit - es regelt verbindlich, wie viele Treibhausgase einzelne Bereiche wie Verkehr oder Landwirtschaft in welchem Jahr noch ausstoßen dürfen.

In dem Verfahren am Verwaltungsgericht in der Hauptstadt wird eine Entscheidung noch am selben Tag erwartet.